Bühl ruft den Klimanotstand aus

Bühl - Der Gemeinderat der Stadt hat am Mittwochabend den Klimanotstand ausgerufen. Das Gremium folgte damit einem Antrag der Freien Wähler, der auf Wohlgefallen bei SPD und GAL stieß. Ein Antrag der CDU-Fraktion, vor dieser Entscheidung erst eine hierzu vorgesehene Klausurtagung abzuwarten, scheiterte denkbar knapp.



Bei diesem Antrag gab es zwölf Ablehnungen, elf Befürworter und eine Enthaltung von Peter Hirn (SPD). Im Endeffekt fehlte eine Stimme, um dem Ansinnen der CDU zu entsprechen. Bei der Grundsatzentscheidung aber waren die Fronten dann klar - bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen.

Einstimmig winkten die Ratsmitglieder zu diesem Punkt weitere Beschlüsse durch: "Der Gemeinderat erkennt die bisher getroffenen Maßnahmen auf städtischer Ebene als nicht ausreichend an, um den Klimawandel und dessen Folgen zu begegnen." Außerdem fordert der Gemeinderat den Bund und das Land auf, "alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen", damit das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 eingehalten werden kann. Ferner sollen in einer Klausurtagung "Leitplanken für das weitere Vorgehen zur Bekämpfung des Klimanotstandes" gefasst werden.

In der Vorlage begründet die Verwaltung die Ausrufung des Notstands unter anderem wie folgt: Alle Maßnahmen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, hätten bisher keinen Erfolg gebracht. Es sei deshalb "dringend erforderlich", auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen "effiziente und konsequente Maßnahmen" zu ergreifen, "um die Katastrophe aufzuhalten", zumal der "Mensch bereits einen Klimawandel mit irreversiblen Folgen" verursacht habe. Die aktuellen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Erwärmung bis 2050 auf die angestrebten 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deshalb sei es "jetzt wichtiger denn je, schnell zu handeln!"

Auf die Bühler Kommunalpolitik wird der Klimanotstand unter anderem diese Folgen haben: Bei künftigen Entscheidungen mit Auswirkungen auf das Klima müssen diese auf ihre ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit überprüft werden. Wann immer möglich, sollen jene "prioritär behandelt werden, welche den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen". Als Orientierung sollen Berichte des Weltklimarats in Bezug auf Investitionen zur Reduktion von Treibhaus-Emissionen dienen.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr hatte im Vorfeld der lebhaften Diskussion (siehe gesonderten Bericht) gegenüber der Presse die bisherigen ökologischen Bemühungen und Erfolge der Stadt herausgestellt: "Wir haben uns mit dem Klima stets auch planerisch beschäftigt." Er erinnerte an den mit Bürgern und Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderats besetzten Klimabeirat, an dem sich, so sein Wunsch, künftig auch Bühler Jugendliche beteiligen mögen, nachdem in der Stadt nicht einmal ein Jugendgemeinderat "auf den Weg gebracht werden konnte", an Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität, an die Aufstellung eines Klimopasses zusammen mit der Gemeinde Ottersweier, an die Einstellung einer Klimabeauftragten oder an die geplante Bühler Klimaschule.

Am Ende des Tagesordnungspunkts, bei dem Redner verschiedener Fraktionen mehrfach ihre Statements gebetsmühlenartig wiederholten, zog der OB das Resümee: "Diese Diskussion war notwendig."