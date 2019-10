Viel mehr als erwartet

Elstner hatte vor drei Monaten den Startschuss zu einer ungewöhnlichen Wette zwischen Zoodirektor Matthias Reinschmidt und dem Leiter der Beruflichen Schulen Achern, Ralf Schneider, gegeben. Ziel war, dass jeder Schüler und jede Lehrkraft der Schule einen Euro für die Artenschutzstiftung spendet, so dass 1 500 Euro zusammenkommen. "Ich hätte nie gedacht, dass wir ein solches Ergebnis erreichen können, ich bin davon selbst völlig überwältigt", wird Schulleiter Schneider in einem Pressebericht der Stadt Karlsruhe zitiert. Er hat sein Kollegium und die Schüler motiviert, am Ende waren es 17 750 Euro. "Ich freue mich riesig, dass ich verloren habe", sagt Reinschmidt, der seinen Wetteinsatz auch direkt abgeleistet hat. Der Zoodirektor aus Bühl hielt in Achern in einer großen Turnhalle zwei Schulstunden vor 1 000 Schülern zum Thema Artenschutz. Zur Sonderführung im Zoo wurden dann gleich die drei erfolgreichsten Klassen eingeladen (statt nur eine).

"Das sind ganz positive Erlebnisse für die Schüler, die sich enorm angestrengt haben", berichtet Schneider. Bei Sonderaktionen wie Essensverkäufen, Stoffelefanten und Lavendelsäckchen nähen, einer Tombola, Einpackaktionen oder Spendenläufen kam kräftig Geld zusammen. Die dabei erfolgreichste Klasse hat stolze 2 050 Euro gesammelt, pro Schüler 93,18 Euro. Die Ausbildungsbetriebe und Unternehmen in Achern hätten sich großzügig beteiligt. Schneider gewann Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Kultusministerin Susanne Eisenmann, die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Schulpräsident Thomas Hecht sowie den Elefanten und die Maus von der "Sendung mit der Maus" als Unterstützer. "Für uns ist es mehr geworden als eine einfache Wette. Die Schüler haben gesehen, was sie gemeinsam erreichen können", sagt der Schulleiter.

Den Zoodirektor freut es, dass der Artenschutz für die junge Generation ein wichtiges Thema zu sein scheint. Die Artenschutzstiftung wird das Geld für ihr Masai-Mara-Projekt in Afrika verwenden. Damit sollen große Tierwanderungen trotz Landreform in Kenia weiter ermöglicht werden.