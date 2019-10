Publikum feiert Akteure mit Jubelstürmen

Der Wettergott hatte es gut gemeint mit den Mooser Blasmusikfreunden. Erst nach dem letzten Ton der Zugabe fielen die ersten Regentropfen. Bis dahin durften sich die zahlreichen Besucher, die aus der ganzen Umgebung gekommen waren, über einen lauschigen Sommerabend auf dem von Birkenbäumen umringten Festplatz bei der Karl-Reinfried-Halle freuen.

Kleine Zelte und ein riesiges Sonnensegel waren von den fleißigen Helfern aufgespannt worden, um das Mooser Musikfest als Open-Air-Veranstaltung durchführen zu können. Rund 60 Mitglieder, Familienangehörige und Freunde waren am Samstag und Sonntag im Einsatz, um das Musikfest zu stemmen und den Besuchern die längst weit ins Land hinein bekannten Schlemmereien wie den Mooser Jägerrollbraten zu offerieren.

Geboten wurden jedoch noch viel mehr Köstlichkeiten, diese jedoch als bunter Strauß der beliebtesten Blasmusikkompositionen von volkstümlicher Polka bis hin zu bekannten Popsongs. Eröffnet wurde das Musikfest am Samstagabend von den jüngsten Nachwuchsmusikern aus Stollhofen, Moos und Schwarzach. Das Jugendorchester SMS unter Leitung von Simon Huck spielte mit frischem Klang auf und bewies, dass es an gut ausgebildetem Nachwuchs in der Region nicht fehlt.

Die Trachtenkapelle Moos, die im vergangenen Jahr ihren 90. Geburtstag feierte, startete mit dem strahlenden "Kaiserin Sissi Marsch" das von Christoph Nöltner moderierte Blasmusikkarussell. "Lasst euch grüßen" heißt es im Marsch von Otto Tiefenbacher, dem Toni Müllers "Musikfescht Polka" folgte. Mit Polka-Delikatessen ging es weiter.



Aufgespielt wurden der "Böhmische Wind" und die "Böhmische Liebe" und die "Sterne der Heimat", zu denen Benigna Herchenröder-Stelzmann, Catrin Haungs, Manfred Trapp und Markus Ell den Gesangspart übernahmen. "So schön ist Blasmusik" erklang es auf dem Festplatz in Moos, wo Solisten wie Marco Haungs an der Trompete, Christoph Nöltner am Tenorhorn, Roland Grass am Saxofon, Sängerin Alina Grass oder der kleine Kinderchor mit Lina Nöltner, Carolina, Mareike Haungs, Anna-Lena Jerger und Jana Winter immer wieder mit Beifallsstürmen gefeiert wurden.

Musik und Gesang verbanden an diesem Wochenende einmal mehr nicht nur Generationen, sondern auch befreundete Musikvereine. So spielte am Sonntag zum Frühschoppen "Die kleine Partie" mit Musikern aus den umliegenden Gemeinden und am Nachmittag der Musikverein Bermersbach unter Leitung von Joachim Heck sowie zum Festausklang die Stadtkapelle Freistett unter Leitung von Roland Wolf. "Was kann schöner sein, als mit guten Freunden fröhlich zu sein", hieß es am Samstagabend kurz vor Mitternacht in der aufgespielten Polka.