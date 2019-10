Aus der Sonnen- wird eine Weinkönigin

Bühl (jure) - Mehr noch als in der Vergangenheit war das diesjährige Winzerfest ein Spiegelbild der Weinbaugemeinde Eisental. Am Wochenende gab es auf dem Trottenplatz nicht nur zahlreiche Affentaler Weine zum Genießen, sondern vor allem auch Einblicke in die Weinbaugeschichte. "Das Winzerfest lädt dazu ein, sich den Ergebnissen der Arbeit im Weinberg zu widmen", lud Ortsvorsteher Jürgen Lauten bei der Eröffnung am Samstagabend die Gäste dazu ein, zum Glas zu greifen und zu feiern.



Wie mühsam die Arbeit der früheren Generationen in den Reben war, zeigte anschaulich eine Ausstellung in der Schartenberghalle. Gut ein halbes Jahr lang beschäftigte sich die Projektgruppe "Weinbaugeschichte" mit der Entstehungsgeschichte des Weinbaus in Affental. An Informationstafeln gab es Einblick in die großen Themen wie Flurbereinigung, Entstehung der Winzergenossenschaft oder auch zu historischen Rebsorten. Hier erfuhren die Besucher, dass es nur im Jahr 1976 eine Sonnenkönigin gab, 1988 zum ersten Mal eine Weinkönigin gekürt wurde oder eine "Schwall-Datsch" ein Böschungsklopfer ist. Vor allem die historischen Bilder, die zusätzlich auf Staffeleien präsentiert wurden, zogen die Blicke auf sich. Große Schwarz-Weiß-Aufnahmen verdeutlichten ebenso von der beschwerlichen Arbeit wie die Gerätschaften. "Die Projektgruppe konnte schon einige Relikte sammeln", berichtete Jürgen Lauten, dass so mancher Winzer im Schuppen nach alten Gegenständen aus vergangenen Zeiten nachschaute oder alte Bilder auskramte. Sammeln will er mit der Gruppe vor allem aber auch Anekdoten und Berichte aus früheren Zeiten, "damit diese der Nachwelt nicht verloren gehen". Manches Mal sei er selbst erstaunt, welche Geschichten zutagekamen und wie Eisental vor der Rebumlegung aussah. Kaum mehr vorstellbar, dass auf heutigen Waldflächen einst auch Kartoffeln und Erdbeeren angebaut wurden. Auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft die Gruppe auch beim Sammeln von alten Dialektausdrücken, die sich rund um den Weinanbau drehen. Im Foyer der Halle gab es zudem Infos zu der Umgestaltung des Trottenplatz, mit der im September/Oktober begonnen werden soll. Nach voraussichtlich 15 Monaten und einem Investitionsvolumen von 600 000 Euro hat Eisental dann einen "Shared-Space-Platz", sprich einen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität, bei dem die Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Sehenswert war auch die Kunstausstellung im Schulkeller, die Cornelia Veit mit Künstlerinnen aus der Region organisiert hatte. Neben ihr stellten Karin Klofta, Annette Sprickmann Kerkerinck, Yvonne Schädler und Anja Weberling in dem urigen Kellergewölbe aus. Allesamt brachten sie viel Farbe in die Räumlichkeiten. Von ausdrucksstarkem Fotorealismus über Porträts und moderne Kunst sowie Landschaftsmalerei bis hin zu großformatigen Werken mit viel Farbe und Spachteltechnik reichte die Palette. Seit gut 15 Jahren widmet sich Cornelia Veit der Malerei. In den letzten Jahren hat sie immer häufiger zu Bleistift und Pinsel gegriffen. So ist sie für ihre schnellen Zeichnungen ebenso bekannt wie für ihre farbenfrohen Bilder. "Ich arbeite gerne mit verschiedenen Materialien", erzählt sie, dass sie schon auch mal Sand, Kreppband oder eben Spachtelmasse nutzt, um den Bildern noch mehr Ausdruck zu verleihen. Vielfalt herrschte auch in musikalischer Hinsicht auf dem Winzerfest. Nachdem zunächst die Burg-Windeck-Musikanten aus Ottersweier mit schwungvoller Blasmusik unterhielten, gab es bis spät in die Nacht Schlager, Oldies, Rock und Pop mit "Rebecca und Tom". Weinkönigin Nicole, die zusammen mit Jürgen Lauten und dem gesamten Organisationsteam das Fest eröffnet hatte, freute sich, dass sie so viele Besucher begrüßen konnte.

