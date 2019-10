Weißer Rauch über dem Markt- und Kirchplatz

Rastatt



Fraktionen ringen um Ausschüsse Rastatt (ema) - Nach dem Kreistag steckt nun auch der Rastatter Gemeinderat in einem Machtkampf um künftigen Einfluss. Es geht um die Besetzung der Ausschüsse. Weil keine Einigung erzielt wurde, wird der OB am Montag die Tagesordnungspunkte absetzen (Foto: pr). » Weitersagen (ema) - Nach dem Kreistag steckt nun auch der Rastatter Gemeinderat in einem Machtkampf um künftigen Einfluss. Es geht um die Besetzung der Ausschüsse. Weil keine Einigung erzielt wurde, wird der OB am Montag die Tagesordnungspunkte absetzen (Foto: pr). » - Mehr