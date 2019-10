"Homo politicus" mit vielen guten Eigenschaften

Auf Einladung des Gemeinderats kamen Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs, Schulleiter, Ratsmitglieder und Bürgermeister der Nachbargemeinden. Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Kohler (Freie Wähler) begrüßte Wolfgang Jokerst aus Bühl, Gregor Bühler aus Sasbach und Oliver Rastetter aus Lauf. Sie erlebten eine Bilder-Rückschau auf 20 Amtsjahre, hörten Grußworte und wurden bewirtet.

Bürgermeister-Stellvertreter Linus Maier beschrieb Pfetzer als "homo politicus" mit vielen guten Eigenschaften: Scharfsinn, Bodenständigkeit und Humor, Ausgeglichenheit, Offenheit und viele mehr. Statt bürokratischer Mauern baue er unbürokratisch Brücken. Als Bürgermeister verstehe er es, Visionen zu teilen und Strategien zu deren Umsetzung zu entwickeln. Maier erinnerte an Meilensteine der vergangenen zwei Jahrzehnte in Ottersweier: die Gestaltung der Ortsmitte, den Bau von drei Kreisverkehren, die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Haft, die Gründung der Energie BOL GmbH, den Hochwasserschutz und den Breitbandausbau.

Wie ein roter Faden ziehe sich die Förderung von Kindern und Jugendlichen und das Einbeziehen der älteren Generation durch sein Wirken: "Das Zusammenleben ist ihm ein wichtiges Anliegen." Als Vorsitzender habe er den DRK-Ortsverein wiederbelebt. Seine sportliche Lebenseinstellung bringe sportliche Eigenschaften mit sich wie Fairness, Kampfgeist und Durchhaltewille. Pfetzer achte Minderheiten und habe Respekt vor Mehrheiten. Als Geschenk überreichten alle Fraktionen des Gemeinderats einen Stein mit dem Gemeindewappen von Steinmetz Florian Weber.

"Bleiben Sie sich treu", wünschte Marion Kohler vom Personalrat. Die Mitarbeiter könnten sich nicht beklagen, sie würden kulinarisch gut versorgt von ihrem Chef, verriet Personalratsvorsitzender Rolf Ullrich, der auch Ausflüge mit den Angestellten lobend erwähnte. Als Geschenk gab es Süßigkeiten und Gutscheine.

Den Verband baden-württembergischer Bürgermeister vertrat Hartwig Rihm, Bürgermeister von Au am Rhein bis 2017. Er dankte Pfetzer für die Übernahme des Vorsitzes im Bürgermeister-Kreisverband Rastatt im Jahr 2007 und bezeichnete ihn als "strahlende Sonne mit viel Kraft." Er empfahl ihm, noch lange "in diesem wunderschönen Beruf als Bürgermeister" zu bleiben und wünschte dafür Gesundheit, Erfolg und die richtigen Partner.

Seiner Lebenspartnerin Angela Metzinger dankte Pfetzer am Ende der Lobreden dafür, dass sie ihm eine "tolle Partnerin und Beraterin" sei und ihm "beim Säen und Ernten" helfe. Er dankte auch seinen Mitarbeitern, dem Gemeinderat und den Bürgermeisterkollegen und bekannte, dass dieser Beruf für ihn Berufung sei. Am Ende verriet der Rathauschef noch, dass sein allererster Tag im Rathaus am 15. Juli 1999 eine einsame Sache gewesen sei. Der Amtsbote habe ihn zum Nebeneingang eingelassen und niemand habe etwas von ihm gewollt. Nie wieder seitdem sei ein Tag im Rathaus so ruhig gewesen. Eine Sache musste er einräumen, als er den Foto-Rückblick gesehen hatte: Es sei ihm nicht gelungen, seine Haarpracht zu erhalten.