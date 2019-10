Anekdoten über legendären Geppertturm

Der Klimawandel mache sich hier besonders bemerkbar. Bewässerung an Steillagen mit Felsuntergrund wird immer öfter erforderlich, neue Sorten aus wärmeren Gebieten wie Merlot oder Lagrein halten Einzug. Wird es künftig noch den heimischen Riesling geben, der zur Reife dringend kalte Nächte benötigt? Hinzu komme ein Kostendruck, der bei steigenden Ausgaben aufgrund internationaler Konkurrenz zu geringeren Erlösen führt. In der Vergangenheit hatte dies Kooperationen und Zusammenschlüsse zur Folge. Die heutige Genossenschaft "Affentaler Winzer" ist aus der Fusion von mittlerweile zehn ehemaligen Genossenschaften hervorgegangen, zuletzt mit der Baden-Badener Winzergenossenschaft im vergangenen Jahr.

Ausgangspunkt der Weinwanderungen war die historische Ausstellung zur Weinbaugeschichte in der Schartenberghalle, in der alte Geräte wie etwa Reb- und Gertmesser erklärt wurden. Vorbei an rund 60 historischen Traktoren wie Lanz und Kramer entlang des Trottenplatzes und der Winzerstraße ging es hinauf in den Betschgraben zum liebevoll angelegten Kräutergarten des Heimatvereins Eisental. Dieser zeichnet auch für die Organisation der Weinwanderungen verantwortlich und sorgte an den verschiedenen Stationen für den Ausschank des jeweils passenden Weins.

Hier durfte der Betschgräbler Riesling nicht fehlen, der, so Weinguide Bertold Feist, durch seine besondere Pfirsichnote besticht und dessen typische Säure für Nachhaltigkeit im Gaumen sorgt. Eine besondere Station war durch die badische Fahne gekennzeichnet. Hier stand vor der Rebflurbereinigung der Geppertturm, der an das ehemalige Weingut Geppert erinnerte, von dem die Affentaler Winzer den ehemaligen Weinkeller in Affental übernommen haben. Um diesen Turm ranken sich viele Anekdoten, von denen Bertold Feist erzählen konnte. Er selbst habe zu seiner Hochzeit einen hochwertigen 1976er "Geppertturmstück" erhalten. Der legendäre Turm liegt im Gewann "Schnierling", in dem einst ein schmaler Weg schnurstracks in die Reben führte.

Fehlen durfte auch nicht der Besuch des ehemaligen Zehntkellers des Zisterzienserklosters Lichtenthal, das hier einst Lehen besaß und den Spätburgender Rotwein nach Affental brachte.

Die Affentaler Winzergenossenschaft feiert in diesem Jahr 110-jähriges Bestehen und 70 Jahre "Affenflasche", das besondere Markenzeichen der Affentaler Winzer. Die Streckenführung beinhaltete daher auch das Buddeldenkmal am Lichtentaler Rebberg, der Ursprungsort des Affentaler Spätburgunders, und den Affentaler Dorfplatz vor dem Gasthaus Auerhahn, in dem einst der damalige Naturweinbauverein Affental gegründet wurde. Ausgeschenkt wurde hier die Edition Lucida Vallis, bezogen auf den Lichtentaler Rebberg, ein Spätburgunder, der nach der ursprünglichen Methode direkt im Holzfass vergoren und ausgebaut wurde.