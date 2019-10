Vorliebe für Tanzen, Musizieren und Schlepper fahren Bühl (jure) - Extrem auf die Folter gespannt wurden die Besucher des Affentaler Winzerfests am Sonntagabend bezüglich der Proklamation der neuen Weinkönigin. Schon lange vor der Bekanntgabe war der Festplatz bis auf den letzten Platz gefüllt. Die neue Affentaler Weinkönigin kommt aus Kappelwindeck, hat auch österreichische Wurzeln, wurde im Hänferdorf groß und ist über den Musikverein zudem ein bisschen in Altschweier zuhause. Ihr Name: Alisa Burkart.



Die 21-jährige Bankfachwirtin arbeitet als Kundenberaterin bei der Bühler Sparkasse und liebt das Tanzen sowie Musizieren. "Es ist eine große Ehre für mich, künftig den Affentaler Wein zu repräsentieren. Ich bin mir der Verantwortung gegenüber den Winzern bewusst. Jeder soll wissen, welche edle Tropfen wir hier in Affental produzieren", versprach die neue Hoheit dem zahlreich erschienenen Volk. Dieses applaudierte begeistert und zeigte damit, dass Alisa I., innerhalb weniger Minuten die Herzen eroberte und vor allem mit ihrer sympathischen, offenen Art sowie ihres souveränen Auftretens überzeugte. Mit ihr freute sich auch die Ortenauer Weinprinzessin Victoria Lorenz, die sie krönte und dabei verriet, dass sie beide gemeinsam die Schulbank drückten. Wer Königin in Affental werden wolle, müsse eine positive Ausstrahlung haben, sicher auftreten können, Interesse am Wein haben und aus einer der Affentaler Weinbaugemeinden kommen, erläuterte Geschäftsführer Dr. Ralf Schäfer. Alle Kriterien würde die neue Königin erfüllen. Schon als Kind habe sie beim Herbsten geholfen, vor allem Schlepper fahren reize sie, erzählte Alisa Burkart. Auch wenn die Familie keinen eigenen Weinberg habe und der der Opa nur zwei Weinstöcke in Österreich besitze, sei sie über ihren Freund Johannes Höll doch in einer Winzerfamilie im Kappler Gucken gelandet. Ihre Vorgängerin Nicole Kist nahm sichtlich gerührt und dankbar Abschied. Auf eine Weinguide-Ausbildung folgte ein Weinmanagement-Studium. "Ich habe mich durch das Amt auch selbst neu erfunden; es hat mein Leben geprägt", berichtete sei. Auf "großartige Weise" habe sie die Geschichte um ihr persönliches Kapitel fortgeschrieben, dankte ihr Ralf Schäfer für ihr großes Engagement im Dienst der heimischen Weine. "Wir hatten immer Grund, stolz zu sein." Die "Karrieremöglichkeiten" deutete auch Ortsvorsteher Jürgen Lauten an, der ihr bescheinigte das Amt "vortrefflich und würdevoll" ausgefüllt zu haben. Oberbürgermeister Hubert Schnurr dankte der "würdevollen und tollen Botschafterin" und freute sich über die Wahl von Alisa Burkart, die in Bühl keine Unbekannte sei. Auch Zwetschgenkönigin Jessica und die badische Weinprinzessin Hanna Mußler verabschiedeten sich von ihrer "Kollegin" und erinnerten an gemeinsame Termine. Wenn bei Wehmut ein Glas Wein nicht mehr helfe, dann empfehle sich ein Zwetschgenwasser mit ihr, meinte Jessica. Vor zwei Jahren setzte Hanna Mußler als Ortenauer Weinprinzessin ihr die Krone auf, am Sonntag "entkronte" sie als Badische Weinprinzessin. Sodann oblag es Nicole und Jessica, die "Neue" aus ihrem Versteck in der Schule zu holen. Begleitet wurde die Zeremonie durch den Chor TonART, der zu Ehren der scheidenden Königin erstmals das "Affentaler Lied" anstimmte.

