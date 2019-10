"Möchte das Begonnene fortführen"

Die Entscheidung sei ihm, im Bewusstsein um die volle Rückendeckung seiner Familie, aber auch des von ihm wahrgenommenen Klimas im Rathaus und in der Bevölkerung, leicht gefallen. Außerdem fühle er sich "geistig und körperlich fit". Nicht zu vergessen: "Das Amt macht mir sehr viel Spaß." Als motivierend empfindet er auch das Schreiben eines Bühler Bürgers mit der Bitte: "Bleiben Sie noch lange unser Oberbürgermeister!"

In den Wahlkampf einsteigen will Schnurr am 13. September mit einer ersten persönlichen Vorstellung im "Deutscher Kaiser". Es ist ein Freitag. Für ihn kein Problem, "weil ich nicht abergläubig bin. In der Summe will Schnurr 20 bis 25 Termine absolvieren, eine eigene Web-Seite pflegen und die sozialen Medien bespielen. Aber auch den klassischen Flyer wird es geben.

Unterstützung erfährt er, wie schon bei seiner Wahl am 2. Oktober 2011, durch ein "Unterstützerteam", das sich aus 15 bis 20 Personen zusammensetzt, darunter (mit Ausnahme der CDU) auch Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen. Den hautnahen, direkten Kontakt mit den Bürgern will er mit Besuchen auf dem Bühler Wochenmarkt an den Samstagen suchen und mit Auftritten in sämtlichen Stadtteilen.

Dessen ungeachtet will der OB seine Dienstgeschäfte gewissenhaft weiterführen, den Wahlkampf auf die Nachmittags- und Abendstunden konzentrieren. Hausbesuche wird es, wie schon vor acht Jahren, nicht geben. Und auch ist er nicht gewillt, seinen gesamten Jahresurlaub zu opfern. Maximal zweieinhalb Wochen sind hierfür vorgesehen, darunter ein fünftägiger Besuch in Rom.

Eines aber ist ihm wichtig: Er werde einen engagierten Wahlkampf machen, selbst wenn kein weiterer Kandidat auftauchen sollte. Auch mit Mitbewerbern habe er keine Probleme: "Ich werde mich auf mich konzentrieren und nicht auf andere schauen."

Und was motiviert ihn, noch einmal den Knallhart-Job zu machen, anstatt sich mit 64 Lenzen mehr Lebensqualität zu gönnen? "Ich möchte das Begonnene fortführen." In der Pipeline befinden sich bekanntlich noch viele Großprojekte. Stellvertretend nennt er die Schwerpunkte Bildung und Betreuung mit der Sanierung des Windeck-Gymnasiums, dem Anbau für das Kinderhaus "Sonnenschein", die Realisierung des Campus-Projekts, die Fortschreibung des Flächennutzungsplans Nördliche Bußmatten, die Inangriffnahme des Sanierungsgebiets Innenstadt Süd oder die Umsetzung der ELR-Projekte in Eisental und Altschweier.

Die neue Amtszeit des Bühler OB beginnt am 1. Januar 2020. Dass er volle acht Jahre durchzieht, will er nicht ausschließen. Das hänge von "familiären, gesundheitlichen und anderen Umständen" ab. In der "großen Politik" seien Volksvertreter mit 70 Jahren oder älter keine Seltenheit. In seiner unaufgeregten Art meint Schnurr: "Schauen wir mal, was kommt." Außerdem zitierte er den früheren Bühler OB Erich Burger: "Kommunalpolitik ist nie fertig."