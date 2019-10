Skate-Contest, Workshops und Konzert

Die Skate-Contest-Jury bestand aus Sven Ehret, Oliver Huber und Patrick Herr. Die Moderation übernahm Jens Krauth, die passende Musik legte Ralf Weber auf. Bei den über 16-Jährigen schnitt Kevin Ganz (24) aus Bühlertal am besten ab. Ihm folgten Michael Bähr, Uwe Middler, Denis Keppler, Ralf Weber und Nico Köninger. Bei den Kids unter 16 Jahren hatte Ruben Bauer die Nase vorn vor Adrian Hurle und dem jüngsten Skater Henri Speer (6) aus Durbach, der seit seinem vierten Lebensjahr auf dem Board steht.

"Wir sind kein Verein, sondern eine Gruppe Kumpels, in der jeder jeden kennt, aber jeder für sich übt", stellte Kevin Ganz die Skater-Szene rund um Bühl vor. Geübt wird in der Bühler Halle, in Achern im Skate-Park oder in Karlsruhe, wo es einen Park und eine Halle gibt. "Beim Contest werden die Anzahl der Tricks, deren Schwierigkeit und deren Ausführung, der Style, bewertet", erklärte Ganz. Jeder Skater durfte in Jam-Sessions mit anderen Skatern zusammen zwei Mal 30 Minuten fahren. Ganz steht unter Vertrag bei einem Skateshop in Karlsruhe und skatet seit zwölf Jahren. "Ich fahre täglich zwischen zwei und fünf Stunden und übe meine Tricks", verrät er. Ihm gefällt der Sport, weil jeder frei trainieren kann, wie er möchte und es keinen Trainer gibt, der sagt, was man zu machen habe.

Der Adrenalin-Kick tue sein Übriges. Seine Tricks holt er sich von Profivideos. Ganz sieht den Sport als idealen Ausgleich zu seinem Beruf als Groß- und Außenhandelskaufmann, in dem er vor allem Neubaukunden berät. Außer Skateboard fährt er auch Snow- und Wake-Board.

Beim Graffiti-Workshop sprühte Mirella Josefine Bauer (5) aus Ohlsbach unter der Anleitung von Fabian Saitel (19) ihre Initialen in ihrer Lieblingsfarbe Pink auf eine Wand. Das machte ihr so viel Spaß, dass sie gerne öfter sprayen würde.

Breakdance



kommt gut an



"Am Anfang hatte ich Angst das Bild zu versauen", gab Emily Brümmer (15) zu. Aber als sie die Sprühdose in der Hand hielt, wollte sie sie am liebsten gar nicht mehr weglegen. Viel los war auch bei den drei Breakdance-Workshops von Daniel Keppler, bei denen die Basics Top Rocking (Tanzen im Stehen), Footworks (Tanzen auf dem Boden) und Freezes (in einer Position einfrieren) erlernt wurden.

Das Festival wurde von zehn Jugendlichen zwischen zwölf und 20 Jahren des "Partizipationsstammtisches", einem der Säulen der Jugendbeteiligung in Bühl, gewünscht. "Wir sind sehr stolz auf unsere engagierte Jugend, die seit Wochen in der Planung und Vorbereitung sowie beim Verkauf, Auf- und Abbau dabei ist", lobte Komm-Leiterin Veronique Noel, die sich freute, dass die Idee, verschiedene Jugendkulturen zusammenzubringen, so gut funktionierte. Am Abend wurde die Skaterhalle zum Konzertraum für die Trash-Metal-Band "Maschine Gun Dog" mit Jens Schneider (Main Vocals & Lead Giutar), Kevin Wieser (Backing Vocal & Rhythm Guitars), Patrick Wieser (Bass) und Johannes Hirt (Drums). Die Gäste genossen die Musik der etwas härteren Gangart am Lagerfeuer vor der Halle. Die Resonanz war so positiv, dass ein jährliches Festival nicht ausgeschlossen wird.