Ermutigende "Graswurzelarbeit"

Vor allem der gemeinnützig anerkannte Verein Pro Humanitate mit Sitz in Engen hatte sich für die Unterstützung des 92 000 Euro teuren Projekts stark gemacht. Schwerpunkt des Verbands sind medizinische und soziale Hilfsprojekte in Rumänien und Moldawien. Bei einem Arbeitsgespräch zwischen der Bühler Stadtverwaltung und dem Präsidenten des Rayon Kalarasch im Rahmen des Zwetschgenfests 2018 hatte ein Vertreter von Pro Humanitate einen Zuschuss von insgesamt 80 000 Euro zugesagt.

Das neue Sozialzentrum ist Anlaufstelle für ältere Menschen, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation in besonderem Maße von Armut, medizinischer Unterversorgung und Vereinsamung betroffen sind. In der Region leben 77 425 Einwohner, 17 Prozent davon sind Rentner. Die durchschnittliche Rente beträgt 65 Euro pro Monat.

Das Sozialzentrum ist das erste dieser Art in der Region und eine Ergänzung zu einem bestehenden Pflegeheim mit 30 Plätzen (auf der Warteliste stehen 60 Bürger) und einem mobilen Dienst für 228 Personen. Kern des Zentrums ist eine Suppenküche für die Versorgung von rund 50 Menschen. Darüber hinaus will man mit der im Winter beheizbaren Einrichtung ein "Ort der Begegnung und des Miteinanders" schaffen. Mittelfristig ist auch eine ambulante medizinische Versorgung vorgesehen; außerdem sind zur Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit seniorengerechte Angebote wie Gymnastik, Basteln oder Ausflüge geplant.

Wie die städtische Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher informierte, soll der Bühler Zuschuss vor allem in die Anschaffung von Geschirr für die Großküche und in die Ausstattung des Essraums fließen. In dem 250 Quadratmeter großen Gebäude gibt es außerdem Schlafräume und Betten für Notfälle. In der Region, so Streicher, seien Trinkwasser oder Abwasser auf dem Land ein "Luxus oder nur selten vorhanden". Die Menschen seien medizinisch unterversorgt und hätten mitunter "große Alkoholprobleme". Wie der Beigeordnete Wolfgang Jokerst mitteilte, bestehe sogar die Gefahr, "dass Leute verhungern". Wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr ergänzte, befinde sich das bestehende Pflegeheim in einem "katastrophalen Zustand".

Karl Ehinger (FW) begrüßte diese humanitäre Hilfe und regte an, auch Küchenutensilien aus nicht mehr genutzten Bühler Flüchtlingsunterkünften nach Kalarasch zu bringen. Bettina Streicher erklärte, dass solche Transporte schon stattgefunden hätten, allerdings die Beschaffung vor Ort Priorität habe.

Das Armenhaus





Europas



Peter Hirn (SPD) nannte die 4000 Euro einen "Klacks, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen". Auch bezweifelte er, dass es eine "richtig gelebte Partnerschaft" geben werde. Dazu seien die sozialen Unterschiede zu groß. Auch sollte man keine falschen Erwartungen wecken.

Margret Burget-Behm (CDU) sah indes sehr wohl eine "menschliche und kulturelle" Partnerschaft: "Wir können uns beide bereichern".

Lutz Jäckel (FDP) lobte die "sinnvolle Investition", die als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen sei. Mit dem Verband Pro Humanitate sei gewährleistet, dass der Bühler Zuschuss projektorientiert verwendet werde.

Walter Seifermann (GAL) nannte Moldawien das Armenhaus Europas, das ein "reines Agrarland" sei. Barbara Becker (SPD) nannte solche Entwicklungshilfe eine "Graswurzelarbeit". Die Menschen sollten spüren, dass sie "der Westen nicht alleine lässt".

Wolfgang Jokerst berichtete zum Schluss der Debatte noch von einen "Hoffnungsfunken". Bei den letzten Parlamentswahlen habe sich eine unabhängige Gruppe durchgesetzt. Nun bestehe die Aussicht, "dass sich was bewegt".