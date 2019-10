Bewerberzahl wohl

Bühl

Schnurr bislang einziger Kandidat Bühl (gero) - Er wollte der Erste sein, und er ist es auch: Am Samstag warf Hubert Schnurr, vergangene Woche 64 Jahre alt geworden, seine Bewerbungsunterlagen für die OB-Wahl am 13. Oktober im Rathaus-Briefkasten ein. Er ist der der erste und bislang einzige Kandidat (Foto: Margull).

Bühl

Alisa neue Weinköniging Bühl (jure) - Die neue Affentaler Weinkönigin kommt aus Kappelwindeck, hat auch österreichische Wurzeln, wurde im Hänferdorf groß und ist über den Musikverein zudem ein bisschen in Altschweier zuhause. Ihr Name: Alisa Burkart. Sie löst Nicole Kist ab (Foto: Feuerer)

Ottersweier

"Homo politicus" gewürdigt Ottersweier (mig) - Vor 20 Jahren hatte Jürgen Pfetzer seinen allerersten Tag als Bürgermeister im Rathaus von Ottersweier. Das wollte der Gemeinderat feiern und lud mehr als 70 Gäste zu einem Stehempfang ins Gemeindezentrum St. Johannes ein (Foto: M. Gabriel).