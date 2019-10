"Die Kinder sind das Wichtigste"

"Das Schönste an meiner Tätigkeit war das Unterrichten. Die Kinder sind das Wichtigste", sagte Weisbrich. Beim Gedicht "Ich schenk dir einen Regenbogen", das die Erstklässler vortrugen, trat sie vor die Bühne, um den Kindern aus nächster Nähe zu applaudieren. Sie dankte den Gästen für das gute, vertrauensvolle Miteinander. Zahlreich waren Vertreter aus dem Bildungsbereich, der Verwaltung, der Kirchen und der Elternschaft gekommen.

Schulamtsdirektor Anton Meier skizzierte den Werdegang Weisbrichs, die 1956 in Baden-Baden geboren wurde. An der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studierte sie Mathematik und Religion. Stationen waren unter anderem die Rheintalschule und die Bachschloss-Schule in Bühl. Im August 2005 übernahm sie die Leitung der Neusatzer Schule. Sie besitze viele Talente und habe zahlreiche Qualifikationen erworben, um Menschen zu begleiten und zu unterstützen. Auch außerberuflich habe sie sich im kirchlichen Bereich sehr eingesetzt. Sie habe unter anderem Firmlinge, Kommunionkinder und Jugendgruppen begleitet und Musik- und Theaterprojekte initiiert und geleitet. Meier: "Sie ist fleißig, engagiert und eine vorbildliche Pädagogin."

"Sie hat ihre Aufgabe an der Schule vollumfänglich erfüllt und sie hat sowohl beruflich als auch außerberuflich viel bewirkt", so OB Hubert Schnurr. Der Neusatzer Schule habe sie ein unverwechselbares Profil verschafft. Unter anderem habe sie auch die Wege geebnet, dass die Schule 2017 als Naturpark-Schule zertifiziert worden sei.

"Ich habe die stets offene und kooperative Zusammenarbeit sehr geschätzt. Wir werden Sie sehr vermissen", sagte Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert. Als "herzenswarme Lehrerin" beschrieb die geschäftsführende Schulleiterin der Bühler Schulen, Brigitte Neubert, ihre Kollegin. "Sie ist durchsetzungsfähig und humorvoll und hat ganz viel für die Neusatzer Schule erreicht", so Neubert.

Die Rektorin habe sich sehr für den christlichen Glauben eingesetzt, dankte Schuldekan Nikolaus Wisser. Dem schloss sich Manfred Sester an, der auch Grüße der Pfarrgemeinde und der Seelsorgeeinheit überbrachte. Er zählte Feste und Projekte auf, die Schule und Kirchengemeinde regelmäßig gemeinsam meisterten. Als glaubwürdige bekennende Christin habe sie profilierte und klare Meinungen vertreten, vieles geprägt und viele gute Samen ausgestreut, so Sester. "Schade, dass du gehst" sang er in einer Liedstrophe und zusammen mit den Dritt- und Viertklässlern "Voll cool", weil Weisbrich eine coole Frau sei.

Für den Kindergarten überbrachte Bettina Kupferer Grußworte und einen Liedvortrag mit den Vorschülern. Vonseiten des Elternbeirats dankten Heike Moser und Karmen Bäuerle. Für das Lehrerkollegium sprachen Gabi Hosp und Elisabeth Blum-Oser. Die Feier wurde von vielen Beiträgen der Kinder umrahmt. Die Bläserklasse spielte mehrere Stücke. Für ihr begeistertes Singen und Musizieren gab es viel Beifall.