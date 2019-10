Mit Herzblut den Beruf gelebt

Viele Wegbegleiter hatten sich zu der bewegenden Abschiedsfeier in der Grundschule eingefunden. Aus allen Reden und Grußworten sprach viel Anerkennung für ihr Engagement, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihr Organisationstalent.

Den Auftakt machte der Schulchor, der mit dem Konzert vor zwei Wochen bereits ihren Abschiedswunsch erfüllt hatte. Luftballons mit der Aufschrift "ich mag dich", Seifenblasen und Rosen wurden singend durch den Chor überreicht. Erstklässler fassten in einem Gedicht zusammen, was man in den "Dauerferien" alles machen kann.

Die Kolleginnen hatten mit Martin Ebert "Merci, dass es Dich gibt", neu interpretiert. "Du warst der Motor, der die Tullaschule antrieb", resümierten sie. Wohl die größte Freude dürfte ihr das Kollegium mit einem Abschiedsfilm gemacht haben, der viele Grüße von Wegbegleitern beinhaltete und aus Sicht ihres treuen Teddybär-Begleiters die Zeit an der Tullaschule Revue passieren ließ.

Dem stellvertretenden Schulamtsleiter Anton Meier oblag es, die Rektorin ganz offiziell per Urkunde in den Ruhestand zu entlassen. Er fasste ihre Vita zusammen, die in Koblenz begann und über Bayern schließlich nach Bühlertal führte. 2000 übernahm sie die Rektorenstelle an der Grundschule Neusatz, vier Jahre später wechselte sie an die Tullaschule und führte dort unter anderem die Montessori-Pädagogik ein. Meier bescheinigte ihr großes Engagement und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern.

Für 19 Jahre Schulleitung und zehn Jahre geschäftsführende Schulleiterin der Bühler Schulen zollte ihr Oberbürgermeister Hubert Schnurr seinen Respekt: "Das ist kein Job, den man mit links macht", wies er auf die Komplexität von Schulen hin. Geduld, Aufgeschlossenheit, Fingerspitzengefühl, unermüdliches Engagement und den Blick fürs Machbare bescheinigte ihr Schnurr.

Eine Handtasche, die sie fortan an ihre Schulleiter-Kollegen erinnern möge, übergab Claudia Jokerst (Aloys-Schreiber-Schule), die feststellte: "Wenn es den Beruf des Lehrers nicht geben würde, müsste er für Dich erfunden werden." Mit Herzblut habe sie ihren Beruf gelebt.

Den Segen für den Ruhestand gab ihr Nikolaus Wisser mit auf den Weg. Auch wenn es zur Einführung vor 15 Jahren keinen gab, "segensreich gewirkt haben Sie dennoch", meinte er. Den Dank für das stets offene Ohr, ihre Ideen und ihren Einsatz sprachen Elternbeiratsvorsitzende Diana Zink und Fördervereinsvorsitzende Katja Loos aus. Ortsvorsteher Manuel Royal dankte ihr vor allem für ihre Bemühungen um die Partnerschaft mit Mommenheim.

Mit Anekdoten und sichtlich gerührt dankte Brigitte Neubert für die wohlwollenden Worte und Überraschungen. Im Team sei vieles erreicht worden, gab sie den Dank an Eltern, Förderverein, Kindergärten, Schulträger und an die Kollegen zurück.