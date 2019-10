Daniel Fritz im Amt bestätigt

Bühl



Festival lockt viele Besucher an Bühl (em) - "Komm zum Festival" lockte über 150 Besucher zwischen vier und 65 Jahren auf das Gelände des Jugendzentrums Komm. Geboten wurden ein Skate-Contest, Workshops, die allesamt sehr gut angenommen wurden, und ein Konzert in der Skaterhalle am Abend (Foto: em). » Weitersagen (em) - "Komm zum Festival" lockte über 150 Besucher zwischen vier und 65 Jahren auf das Gelände des Jugendzentrums Komm. Geboten wurden ein Skate-Contest, Workshops, die allesamt sehr gut angenommen wurden, und ein Konzert in der Skaterhalle am Abend (Foto: em). » - Mehr