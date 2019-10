Kicken auf Kork aus Portugal

Für 461 546 Euro hatte der Gemeinderat den Neubau des Kunstrasenplatzes im vergangenen Monat an die Firma Gotec aus Weil am Rhein vergeben. 120 000 Euro davon trägt das Land. Dieser Zuschuss sei "durch die Kombination Schule und Vereine möglich geworden", erklärte Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Das heißt, der neue Platz wird nicht nur von Vereinskickern bespielt, sondern dient auch dem Schulsport. Initialgeber ist die im Schuljahr 2020/21 geplante Einführung eines Sportprofils am Windeck-Gymnasium.

Schulleiterin Andrea Körner nutzte die Gelegenheit, der Stadt für die künftige Bereitstellung des Spielfeldes zu danken, das es ermögliche, das erfolgreiche Sportangebot des Gymnasiums auszubauen. So werde der Kunstrasen nicht nur angehenden Abiturienten mit Sport als Hauptfach zugutekommen, sondern auch dem "normalen Schulsport", Neben Fußball soll das wetterfeste Grün auch für andere Ballsportarten genutzt werden, ließ die Rektorin wissen.

Vormittags kommt die Schule zum Zug, ab dem Nachmittag der VfB Bühl. Aber auch die anderen Fußballvereine der Großen Kreisstadt sollen das erste Bühler Kunstrasenfeld nutzen können, unterstrich der OB. Angesichts der aktuellen Diskussionen um Klima- und Umweltschutz sah das Stadtoberhaupt die Entscheidung des Gemeinderats, sich für eine Korkfüllung des Kunstrasens (statt mit Kunststoff) auszusprechen, inhaltlich bestätigt. Reiner Armbruster von der städtischen Tiefbauabteilung erläuterte, dass die umweltfreundliche Alternative nicht zu Mehrkosten in der Auftragssumme geführt habe.

Gänzlich ohne "Plastik" geht es freilich nicht. Die allwetterfesten, robusten Halme des künstlichen Grüns werden aus Polypropylen gefertigt, einem thermoplastischen Kunststoff, erklärte Planer Carlo Lehmann aus Waldbronn. Der künstliche Spezialrasen werde auf einer wassergebundenen Tragschicht verlegt und mit Quarzsand beschwert. Danach wird das Korkgranulat eingearbeitet.

Das Material ist ein Naturprodukt, das Daniel Goldschmidt, Geschäftsführer des Sportanlagenbau-Unternehmens Gotec, aus den Korkwäldern Portugals bezieht. "Die Korkbefüllung ist auch in unserem Sinne", unterstrich der Inhaber des Familienbetriebs in zweiter Generation. In sechs Jahren habe man mittlerweile etwa 30 Kunstrasenplätze mit Kork versehen.

Wolfgang Schuchter, Leiter des städtischen Tiefbaus, rechnet mit einer Fertigstellung des Platzes bis Mitte, spätestens Ende September, also kurz nach Beginn der neuen Saisonrunde. Für Bernd Bross vom Vorstand des VfB Bühl geht es dann darum, Erfahrungen zu sammeln, auch was mögliche Ausschwemmungen des Korks bei Starkregen und eine eventuelle Schimmelbildung betrifft. Im Worst Case ließe sich die Füllung ("Infill" genannt) austauschen. Der neue Kunstrasenplatz werde bei Schlechtwetter helfen, den "echten" Rasen des Hauptspielfeldes im Spiel- und Trainingsbetrieb zu entlasten.

Ohne Greenkeeper kommt auch ein Kunstrasen nicht aus. So kam zur Sprache, dass die Anlage regelmäßig mit einem speziellen Pflegegerät am Rasentraktor bearbeitet werden müsse, um eine gleichmäßige Verteilung des Granulats zu gewährleisten und die Schmutzpartikel herauszuarbeiten. Was über das Spielfeld hinausgetragen werde, soll nicht in der Umwelt landen, sondern zu 98 Prozent in der Auffangrinne eines Filtersystems, so Lehmann. Die Rinnen produziert die Rastatter Firma Hauraton, die für diese Innovation vorgestern den Umwelttechnikpreis des Landes erhalten hat. Das so zurückgehaltene Granulat ist kein Abfall, sondern kommt wieder zum Einsatz. Und bei so viel Kork im Spiel könnte die Redewendung einer "verkorksten" Saison bald eine ganz neue Bedeutung erhalten.