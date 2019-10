Preis der Stadt Bühl für Leon Weck

Konrektor Markus Kraus hatte Lehrkräfte, Eltern und Schüler am Mittwochabend im Bürgerhaus Neuer Markt willkommen geheißen. In ihrer Rede beleuchtete Schulleiterin Claudia Jokerst auch die Veränderungen an der ASS: Die Ära der Werkrealschule gehe nun endgültig zu Ende. Mit dem neuen Kapitel Gemeinschaftsschule habe sich inhaltlich viel verändert. Die Schulleiterin betonte: "Wir sind engagiert neue Wege gegangen, doch eines ist gleich geblieben: Wir haben und wir werden unsere Schüler immer mit Freude und Engagement auf ihrem schulischen Weg begleiten."

Jokerst würdigte das große Engagement der Lehrer, die dazu beigetragen hätten, dass die Schüler mit dem erfolgreichen Abschluss eine Hürde in Richtung eines selbstbestimmten Lebens genommen hätten. Elternbeiratsvorsitzende Isabel Trenkle merkte an: "Ihr habt Gemeinschaft und unvergessliche Momente erlebt. Beginnt nun eine neue, spannende Zeit!"

Auf die Bühne kamen zwei Lerngruppen des ersten Jahrgangs der Gemeinschaftsschule, aus dem sich Schüler mit der bestandenen Hauptschulabschlussprüfung verabschiedeten, und der letzte Jahrgang der ASS-Werkrealschule, aus dem die Zehntklässler die Mittlere Reife errangen.

Schüler der drei Lerngruppen/Klassen blickten auf deren Zeiten an der Schule zurück. Sie meinten spitzbübisch "Ohne Lehrer wäre es ziemlich langweilig gewesen" und schwelgten in Erinnerungen an Studien- und Klassenfahrten etwa nach Edinburgh und Hamburg.

Große Empathie für die ihnen anvertrauten jungen Menschen sprach aus den "verbalen Porträts", mit denen die Lernbegleiterinnen Nina Schäffer und Irina Görzen ihre Neuntklässler zum Abschied charakterisierten, etwa die "Schnattertanten", das "Zugpferd mit dem großen Allgemeinwissen" oder den "freundlichen kleinen Wirbelwind". Chantal Rosenschon - ganz auf maritim eingestellt - rief ihrer zehnten Klasse der Werkrealschule zum Abschied zu: "Ahoi, meine Crew, legt Euch weiter mit aller Kraft in die Riemen!" "Jeder Einzelne von Euch wird gebraucht. Ich möchte Euch Mut machen, den Weg konsequent weiter zu gehen", wandte sich Bürgermeister Wolfgang Jokerst an die Schüler. Er zeichnete Leon Weck (Bühl-Kernstadt) mit dem Preis der Stadt Bühl für den Jahrgangsbesten aus, der in der Mittlere-Reife-Prüfung den Notenschnitt 1,3 erzielt hatte. Lara Hirsch (Neuweier) erhielt den Preis für den besten Hauptschulabschluss, überreicht durch Schulleiterin Claudia Jokerst.

Musische Beiträge verliehen der Feier unterhaltsame Würze, vom temperamentvollen Showtanz der "9a/b" über den berührenden Christina-Perri-Song "A thousand Years", dargeboten vom 9b-Ensemble, bis zum Rhythmus-Feuerwerk, mit dem die von Musiklehrer Martin Schneider trainierten Trommler einen knackigen Schlusspunkt setzten.

