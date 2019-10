Heiter, souverän und innovativ

Das ist der einzige Rückschluss, den man als neutraler Beobachter aus der Feier an ihrem letzten Schultag und dem Eintritt in den Ruhestand ziehen kann. Allerdings erhielt sie noch keine offizielle Entlassungsurkunde, da sie zunächst zwei Jahre in die "angesparte" Freistellungsphase gehen wird.

Wie Meier weiter ausführte, wollte Katja Frank neben ihrer Funktion als Rektorin auch immer Klassenlehrerin bleiben. Besonders stolz sei sie dabei auf die Tatsache gewesen, dass sie in jedem Schuljahr alle Kinder der Schule beim Namen kannte. Neben der Anerkennung ihrer Leistungen durch die Schulaufsicht habe sie auch immer das volle Vertrauen in ihre Arbeit durch die Eltern gehabt und ein sehr harmonisches Verhältnis mit dem gesamten Kollegium gepflegt.

Diese Einschätzung wurde in den anschließenden Dankesworten übereinstimmend bestätigt. OB Hubert Schnurr betonte, dass Katja Frank bereits in ihren ersten beiden Jahren als kommissarische Schulleiterin eine außergewöhnlich engagierte Lehrerin gewesen sei. Er könne sich nur an konstruktive Gespräche und eine gute Zusammenarbeit erinnern. Ähnlich äußerte sich auch Ortsvorsteher Daniel Fritz. Sie habe aus der Grundschule in Weitenung etwas ganz Besonderes gemacht. Als ein Beispiel nannte er ihren Einsatz in der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern. Im Schuljahr 2011/12 installierte sie in Weitenung die erste Außenklasse der Mooslandschule. Dabei steht besonders die soziale Inklusion im gemeinsamen Unterricht im Mittelpunkt.

Ebenso startete sie eine langjährige Schulpartnerschaft mit der französischen Grundschule in Geudertheim im Elsass. Daneben hätte auch ihr großes Engagement, zusammen mit dem gesamten Kollegium, in der Dorfgemeinschaft sowie bei Vereinen und der Feuerwehr immer für Anerkennung der Schule im Ort gesorgt.

Zur Umrahmung der Feier und Unterhaltung trugen der Vortrag eines selbst geschriebenen Gedichtes mit dem Thema "Gereimtes und Ungereimtes" sowie das Klaviervorspiel einer Schülerin bei. Zusätzlich sorgten die Kolleginnen mit Geschenken "aus ihren Träumen zum Ruhestand" für viel Heiterkeit. Nach Dankesworten der Vertreterinnen der Schulleiter aller Bühler Schulen, des Elternbeirates und des Fördervereins bedankte sich die scheidende Rektorin zum Schluss für die "wunderbare und schöne Zeit" mit den Kolleginnen, der Stadtverwaltung, den Eltern und natürlich den Schülern mit ihrem Fazit "Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft".