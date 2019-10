Konzept beruht auf gemeinsamem Teamgeist

Zur Vorgeschichte: Bereits im Jahr 2010 wurde im Bühler Kloster der Grundstein für einen Hotelbetrieb gelegt. Beweggrund zum einen waren die seit vielen Jahren bestehenden Ordensnachwuchsprobleme. Bundesweit sind Ordensgemeinschaften allgemein hiervon betroffen. Ein besonderes Anliegen der Ordensleitung war und bleibt es, die stadtbildprägenden und denkmalgeschützten Gebäude auch in fernerer Zukunft sinnvoll zu nutzen und mit Leben zu erfüllen, was mit dem Hotelbetrieb gelungen ist, wie die derzeit ausgezeichnete und internationale Resonanz für Hotel und Tagungsräume belegen.

In drei Konvente gegliedert, sind es 82 Schwestern, in der Seelsorge begleitet von zwei Hausgeistlichen, die derzeit im Bühler Kloster ihre Heimat haben. Waren es vor mehreren Jahrzehnten überwiegend die Ordensschwestern, die in der Klosterküche, der Landwirtschaft, im Kloster-Kindergarten oder der Alten- und Krankenpflege in St. Josef sowie im Exerzitienhaus im Einsatz waren, so werden diese Tätigkeiten heute fast ausschließlich von weltlichem Personal, derzeit sind das 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, übernommen.

Mit Carmen Hennemann (51), verheiratet und Mutter eines Sohnes, hat die Provinzleitung für ihr "mittelständisches Bühler Unternehmen" eine Frau vom Fach verpflichtet. Ihre ersten Erfahrungen im Hotelfach erwarb sich Hennemann in einem familiengeführten Hotelbetrieb. 20 Jahre war die gelernte Hotelkauffrau mit BWL-Studium für die evangelische Landeskirche in Württemberg tätig: im Bereich Bildungseinrichtungen, Tagesadministration oder Controlling des Veranstaltungsbereichs. Seit 2014 oblag Carmen Hennemann sodann die Leitung des Tagungszentrums der Evangelischen Akademie in Bad Boll mit 60 Mitarbeitern, die jährlich 700 Veranstaltungen organisieren und durchschnittlich 20 000 Gäste betreuen. Im Zeichen gelebter Ökumene, wie zu erfahren, war es kein Einstellungskriterium, dass Carmen Hennemann evangelisch ist.

"Von der Schwesterngemeinschaft sowie dem Mitarbeiterteam wurde ich sehr herzlich und wohlwollend aufgenommen. Ich habe mich in den zurückliegenden drei Wochen sehr gut eingelebt und fühle mich hier wohl", freut sich die neue Verwaltungsleiterin.

"Das Kloster Maria Hilf mit seinen 96 Zimmern und 126 Betten in unterschiedlichen Kategorien, die den Gästen zur Verfügung stehen", so Hennemann, "verfügt über ähnliche Kapazitäten wie die Evangelische Akademie in Bad Boll." Auf die Frage, was ihr bei der neuen Aufgabe und Herausforderung wichtig sei, antwortet sie spontan: "Ich wünsche mir, dass wir am Standort miteinander und nicht nebeneinander arbeiten. Dass wir miteinander und nicht übereinander sprechen. Ebenso ist mein Wunsch ein Konzept, das auf gemeinsamem Teamgeist und abteilungsübergreifendem Denken beruht."

Auf der privaten Agenda von Carmen Hennemann wiederum, die sehr gerne ins Badische übersiedeln möchte, steht derzeit an erster Stelle die Suche nach einem Wohnsitz und festen Domizil im Umfeld von zirka 30 Kilometern zum Kloster Maria Hilf.

Heute ab 18 Uhr (Reblandmusikanten Altschweier) und morgen, Sonntag, ab 9 Uhr (Festgottesdienst) wird das traditionelle Klosterfest gefeiert mit dem Thema: "100 Jahre Bühler Kloster". Dass Verwaltungsleiterin Carmen Hennemann ihre "Feuertaufe" in einem versierten Team mit Bravour absolviert, wird dann gewiss ein weiterer, positiver Teil im Festprogramm.