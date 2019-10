Hohe architektonische Qualität

Vofahrt für die Firma Grenke Baden-Baden (hez/hol) - Nach dem Bauausschuss hat gestern auch der gemeinderätliche Hauptausschuss grünes Licht gegeben zu den Erweiterungsplänen der Firma Grenke in Oos-West (Foto: Pittner). Weitergehende Pläne für ein Gewerbegebiet in der Hüfenau sehen die Grünen kritisch. » Weitersagen (hez/hol) - Nach dem Bauausschuss hat gestern auch der gemeinderätliche Hauptausschuss grünes Licht gegeben zu den Erweiterungsplänen der Firma Grenke in Oos-West (Foto: Pittner). Weitergehende Pläne für ein Gewerbegebiet in der Hüfenau sehen die Grünen kritisch. » - Mehr