Gleichberechtigung in der Gartenstraße

Baden-Baden

Baden-Baden

Mädchen durch Glassplitter verletzt Baden-Baden (red) - Durch umherfliegende Glassplitter hat sich am Montagmittag ein elfjähriges Mädchen in einem Linienbus leicht verletzt. Zuvor hatte der Busfahrer einem entgegenkommenden Lkw Platz gemacht und dabei die Ladekante des Lkw berührt (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Begegnung beim "Lesezaychen" Rastatt (ema) - Er heißt "Lesezaychen" und soll doch viel mehr sein als ein öffentlicher Bücherschrank: nämlich ein Ort der Begegnung. Das verbirgt sich hinter einer aussortierten Telefonzelle, die der Bürgerverein Zay hergerichtet und jetzt eröffnet hat (Foto: ema).

Sasbach

Sasbach

Unfall löst Stromausfall aus Sasbach (red) - Ein Auto ist am Montagmorgen in Sasbach bei einem Unfall gegen einen Stromverteilerkasten gedrückt worden. Die Folge war, dass circa 40 Haushalte für mehrere Stunden ohne Strom waren. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden

Ein Verletzter bei Zusammenstoß Baden-Baden (red) - Bei einem Zusammenstoß eines Leichtkraftrads und einem Auto in Baden-Baden erlitt am Montagmorgen ein 19-Jähriger leichte Verletzungen. Laut Polizeimeldung entstand an den beiden Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von rund 5 000 Euro (Symbolfoto: dpa).