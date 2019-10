Simon Mink neuer Dirigent in Bühlertal

Bühl



VfB Bühl peilt vorderes Drittel an Bühl (moe) - Nach Platz acht im Vorjahr peilt der Fußball-Landesligist VfB Bühl in der anstehenden Runde einen Platz im vorderen Drittel an. Das sagten Sportvorstand Stefan Voppichler und Trainer Alexander Hassenstein bei der Präsentation der Neuzugänge (Foto: moe). » Weitersagen (moe) - Nach Platz acht im Vorjahr peilt der Fußball-Landesligist VfB Bühl in der anstehenden Runde einen Platz im vorderen Drittel an. Das sagten Sportvorstand Stefan Voppichler und Trainer Alexander Hassenstein bei der Präsentation der Neuzugänge (Foto: moe). » - Mehr