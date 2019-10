Schnell noch ein paar Autos verkauft Bühl (hap) - Trotz neuem, ungewohntem Veranstaltungsort, einer ungünstigen Wettervorhersage mit angekündigtem Gewitter und der Konkurrenz vieler, parallel laufenden Festen in der Umgebung bot das Grethel-Open-Air am Samstag schließlich doch noch das gewohnte Bild. Nachdem die Partyband Decoy die zuvor bei Miller's Blues Orchestra mit zehn Musikern, zwei Sängerinnen und viel Equipment gut gefüllte Bühne geentert hatte, füllte sich auch das neue Festivalgelände.



Langsam, aber sicher kamen die aus dem Hägenich bekannte Partystimmung und das besondere "Feeling" auf. Dagegen hielt sich zum Glück das angekündigten schlechte Wetter zurück. Es beschränkte sich aufein paar Regentropfen zwischendurch und zum Schluss. Allerdings gab das Veranstaltungsgelände auf dem neuen Gebrauchtwagen-Zentrum des Hauptsponsors und Namengebers nach der Öffnung zunächst nicht das gewohnte Bild ab. So fehlte das bisherige Markenzeichen, der große rote Teppich. Und auch der in den bisherigen sechs Veranstaltungen früh einsetzende Besucherstrom blieb diesmal aus. Wie sich noch herausstellen sollte, ist der Trend, immer später zu Musikveranstaltungen zu gehen, inzwischen wohl auch bei den Generationen Ü30 angekommen. Dabei hatte Carl Grethel, wie er in seiner kurzen Begrüßung erwähnte, "noch extra ganz schnell alle Autos verkauft, damit es auch genügend Platz auf dem sonst als Ausstellungsgelände dienenden Firmenhof gibt". Hingegen war der für Kunden und Geschäftsfreunde reservierte VIP-Bereich schon recht früh gut besetzt. Warum die bereits erwähnten Millers seit inzwischen 27 Jahren die Hausband des Renchener Schwimmbadfests sind, demonstrierte die Combo nicht nur mit einem auf die Minute pünktlichen Start, sondern insbesondere mit einem Musikprogramm, das sehr umfangreich ist. Wer sie aufgrund ihres Outfits mit schwarzen Anzügen, Hüten und Sonnenbrillen zunächst für eine Coverband der bekannten Blues-Brothers hielt, stellte schnell fest, dass die Millers stilistisch weit breiter aufgestellt sind. Der Bandleader erwähnte gleich zu Beginn, dass das "Tanzverbot heute Abend aufgehoben ist" und animierte immer wieder dazu, ihn bei seinen rhythmischen Runden über die Bühnenfront zu unterstützen. Mit ihrem Bläsersatz sorgten die "Miller-Brüder" für Soulfeeling und funky Grooves im Gewerbegebiet. Am kommenden Freitag werden sie übrigens wieder das DLRG-Fest in Renchen rocken. Eine Zeitreise durch die Jahrzehnte, aber mit einem persönlich geprägten Stil, der auch bei älteren bekannten Stücken nicht fehlte, bot die Partyband Decoy aus Köln. Die sechs Profimusiker inklusive Sängerin sorgen seit 2005 auf vielen großen Open-Airs für Stimmung. Sie waren schon mit Peter Maffay, Mel C. oder Clueso auf Tour und schaffen es immer wieder, durch ihre eigene dynamische Ausstrahlung das Publikum mitzunehmen. Ihr Repertoire besteht aus den angesagtesten Pop-, Rock-, Soul- und Disco-Songs, gepaart mit ausgewählten Klassikern der vergangenen 30 Jahre. Dabei fordert Frontmann Daniel Vorholt das Publikum immer wieder zum Mitmachen auf. Egal, ob mit einer Tanzeinlage im Zumbastil oder einer "Chorprobe", bei der auf Handzeichen eine schrittweise Steigerung der Lautstärke geübt wird - die Freude am Musizieren und der Wunsch damit Menschen zu begeistern, war in jedem Stück erfahrbar. Das hörte, sah und spürte man vom ersten bis zum letzten Ton. Und wem es barfuß auf den rauen Betonpflaster im Autohof zu ungemütlich wurde, wich einfach auf eine der Grasinseln aus.

Bühl

