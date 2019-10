Lebenslanges Lernen ein geistiger Jungbrunnen Bühlertal (cn) - 35 Absolventen, darunter mehrere Preisträger und etliche Belobigungen: Die Leistungen der Abschlussschüler der Franziska-Höll-Schule standen im Mittelpunkt ihrer offiziellen Verabschiedung im Haus des Gastes.







Wendelin Horcher erhielt den von der Gemeinde ausgelobten Sozialpreis. Bürgermeister Hans-Peter Braun überreichte die Auszeichnung. In seiner Laudatio hob er Horchers Zivilcourage hervor. Er würde auf Missstände hinweisen und unbequeme Gedanken äußern. Zudem beschrieb das Gemeindeoberhaupt den Preisträger als hilfsbereit, freundlich und umgänglich. Wendelin Horcher war Klassensprecher und außerdem stellvertretender Schulsprecher und Schulsanitäter. "Sein Verhalten ist vorbildlich", beendete der Bürgermeister seine Lobrede. Wendelin Horcher erhielt den von der Gemeinde ausgelobten Sozialpreis. Bürgermeister Hans-Peter Braun überreichte die Auszeichnung. In seiner Laudatio hob er Horchers Zivilcourage hervor. Er würde auf Missstände hinweisen und unbequeme Gedanken äußern. Zudem beschrieb das Gemeindeoberhaupt den Preisträger als hilfsbereit, freundlich und umgänglich. Wendelin Horcher war Klassensprecher und außerdem stellvertretender Schulsprecher und Schulsanitäter. "Sein Verhalten ist vorbildlich", beendete der Bürgermeister seine Lobrede. Als beste Schülerin im Fach Französisch wurde Anna Braun ausgezeichnet. Sie erhielt aus den Händen des Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Bühlertal-Faverges, Tino Rettig, für besondere Leistungen im Fach Französisch. Der Preis besteht aus einem Geldbetrag sowie einer Einladung in die Bühlertäler Partnergemeinde Faverges in Hochsavoyen. Rettig wies darauf hin, dass die gesamte Französischklasse des Jahrgangs ein exzellentes Niveau erreicht habe. Dass das erzielte Leistungsniveau das Verdienst von leistungsbereiten Schülern, aber auch von befähigten und engagierten Lehrern ist, das wurde bei der Zeugnisübergabe deutlich. Allein zwölf Mal wurden Belobigungen ausgesprochen, acht Mal erzielten Schüler Preise. In seiner Rede widmete sich Schulleiter Paul Meer in unterschiedlichen Perspektiven dem Phänomen der Zeit und brach das Thema auf die nun neue Lebenssituation der Schulabgänger herunter. "Wollt ihr jetzt die Zeit anhalten und euch auf dem Geschafften ausruhen?", stellte Meer die rhetorische Frage und meinte, dass dies keine gute Idee sei. "Ihr seid herangewachsen, aber noch nicht erwachsen", mahnte er. Er riet den jungen Menschen, stets im Lernmodus zu bleiben: "Macht weiter so, bleibt nicht stehen, haltet die Zeit nicht an." Jedoch sollten die jungen Leute nicht selbst Sklaven der Zeit sein. "Gönnt Euch die Zeit, um nachzudenken, denn in der Ruhe liegt die Kraft", sagte Meer. Dass das lebenslange Lernen ein geistiger Jungbrunnen sein kann, das thematisierte zuvor auch Bürgermeister Hans-Peter Braun. Wer nicht mehr lerne, würde schnell abgekoppelt, ganz gleich wie jung an Jahren er noch sein möge. "Fehler und Umwege, Irrwege gehören zum Lernen, zum Forschen, zur Erkenntnisgewinnung dazu. Dranbleiben ist also angesagt", sagte Braun. Folgende Schüler erreichten die Mittlere Reife an der Franziska-Höll-Schule : Recep Adak (mit Lob), Christoph Armbruster, Jonas Bissel, Dominik Dietrich (mit Preis), Hannah Exner (mit Lob), Nico Hampel (mit Preis), András Horváth (mit Lob), Lea Janetzki (mit Preis), Jirina Kimmig, Leonie Klein, Niklas Körner (mit Lob), Julia Marchenko (mit Lob), Anja Mijatovic (mit Lob), Georgios Samaras (mit Lob), Paul Schmidt, Vivian Baartz, Jan Bauer (mit Preis), Julia Bauer (mit Preis), Sophie Bauknecht (mit Preis), Niclas Bogenschütz (mit Lob), Anna Braun (mit Preis), Erik Donner, Jannik Eberhardt (mit Lob), Tim Fischer, Philipp Gschwender, Lukas Hettler, Wendelin Horcher (mit Lob), Teresa Kraus (mit Lob), Nils Lorenz, Zeta Lugauer (mit Lob), Yannis Moser (mit Preis), Nick Roman Nock, Fabian Oberle, Niklas Pollidio und Mathis Reinig.

