Den Broadway nach Bühl umgesiedelt

Wäre das Open-Air nicht eintrittsfrei gewesen, hätte man von ausverkauft sprechen können. Alle Bänke waren voll besetzt. Doch das ist bei dem Gelände, das Astrid Wormuth auf dem von ihr betriebenen Campingplatz Adam zur Verfügung stellt, nicht tragisch: Die Zuhörer ließen sich alternativ im Gras oder auf eigenen Stühlen nieder. Geschätzt dürften es tausend Zuhörer gewesen sein.

Zum musikalischen Hörvergnügen gesellte sich ein verbales: Frank Stemmle moderierte das Open-Air einfallsreich und amüsant. Zu den gespielten Werken tischte er spannende Geschichten auf. Es war bereits die fünfte Sommernacht am See, doch erstmals gab's auch einen markanten optischen Kommentar: Der Musikverein hatte auf der Bühne eine hell leuchtende LED-Großbildwand montieren lassen, auf dem Bilder und Videos die Musik begleiteten. So steuerte etwa der Hubschrauber aus "Miss Saigon" imponierend auf die Zuschauer zu.

Alexander Wurz führte die Dorfmusikanten zu lebendigem Spiel, das durch hohe Präzision, fesselnde Dynamik und prickelnde Agogik beeindruckte. Dem Motto "Musical-Night" gemäß, stiegen sie mit "There's no Business like Show Business" aus "Annie get your Gun" ein. Ein attraktives Spektrum an Klangfarben entfalteten sie in einem Medley aus "My fair Lady". Hoch emotional sang Sophia Kraft das Solo in "I dreamed a Dream" aus "Les Misérables". Im Medley aus "Miss Saigon" malten die Musikanten tragische und elegische Momente, erhielten nach furiosem Schluss Bravorufe. Hinreißend schlüpfte Fabian Seiler in Udo Jürgens' Rolle, sein Vater Wilfried Seiler in Frank Sinatras Rolle, um aus der Sicht zweier Künstler "New York" zu besingen.

Dramatisch der Nachthimmel, dramatisch die Musik nach der Pause: Das Orchester holte mit "Eye of the Tiger" und "Gonna fly now" das Musical "Rocky" auf die Seebühne. Aus "Elisabeth" erklang "Ich gehör' nur mir", vortrefflich gesungen von Marion Simeth, die auch mit ihrer wahrhaft königlichen Robe eine gute Figur machte und Jubel erntete. Im Medley aus "Jesus Christ Superstar" funkelten als Brillanten die Basstuba des Vorsitzenden Christian Seiler, die Querflöte von Marion Simeth, der E-Bass von Fabian Seiler und schließlich der pralle Sound von Trompeten- und Posaunen-Register.

Mit "Queen in Concert" ließen Alexander Wurz und die Dorfmusikanten das Publikum bei poetischen Balladen schmelzen - und putschten es mit harten Rhythmen wieder auf: "We will rock you!" Eine weitere faszinierende Stimme führte die Sommernacht ins Finale: Sarah Seiler sang "Simply the best". Dazu steuerten Marina Jerger, Simone Droll, Hannah und Nicole Seiler einen geschmeidigen Showtanz in Kostümen mit Glitzergold bei. Hernach glitzerten Sterne am dicht bewölkten Himmel, die Sternraketen des finalen Feuerwerks.

Ganz ohne Aushilfen meisterten die gut 40 Dorfmusikanten das Konzert, wie Vorsitzender Christian Seiler stolz anmerkte. Er entwickelte Schnellsprech-Fähigkeiten, um beim Finale denjenigen aus Musikverein und Unternehmen zu danken, die das Event durch tatkräftigen Einsatz oder Sponsoring ermöglicht hatten. Exemplarisch seien hier genannt: Wilfried Seiler, der die Seebühne gebaut, und Ralph Seiler, der die Dekoration gemanagt hatte. Für angenehme Beschallung sorgte Gerhard Seiler und fürs raffinierte Licht das Acoustics-Team.