Ein Forum und eine neue "Außenhaut"

Gernsbach



Baudenkmal fertig saniert Gernsbach (stj) - Die Zehntscheuern in der Amtsstraße sind ein Baudenkmal von überaus großer Strahlkraft. Deshalb sprachen am Mittwoch viele von einem Freudentag, als die aus den Jahren 1694 und 1701 stammenden Scheuern wiedereröffnet werden konnten (Foto: Juch). » Weitersagen (stj) - Die Zehntscheuern in der Amtsstraße sind ein Baudenkmal von überaus großer Strahlkraft. Deshalb sprachen am Mittwoch viele von einem Freudentag, als die aus den Jahren 1694 und 1701 stammenden Scheuern wiedereröffnet werden konnten (Foto: Juch). » - Mehr