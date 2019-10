Traurig, aber unverzichtbar

Rastatt

Rastatt

Landwirte verunsichert Rastatt (ema) - Die Rastatter Landwirte sind verunsichert. Die Stadt will neue Wege gehen mit sogenannten "produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen" (PiK). Dahinter verbirgt sich das Ziel, im Zuge einer zunehmenden Bodenversiegelung den Naturschutz zu fördern (Foto: ema).

Friedrichshafen

Friedrichshafen

Top-Jobs weiter in Männerhand Friedrichshafen (lsw) - Frauen sind in der Top-Etage kommunaler Unternehmen laut einer Studie weiter unterrepräsentiert. Zwar stieg der Frauenanteil, doch er liegt weiter bei durchschnittlich nur 19,3 Prozent. In Baden-Württemberg ist Freiburg top - mit 33,3 Prozent (Symbolfoto: dpa).

Iffezheim

Iffezheim

Bisher "gut im Rennen" Iffezheim (HH) - In einem Bild aus dem Galoppsport wurde beim Sommerfest, das die Kronimus AG mit der Belegschaft feierte, die Geschäftsentwicklung zusammengefasst. "Wir liegen gut im Rennen", so der Vorstandsvorsitzende Martin Kronimus zum bisherigen Verlauf (Foto: HH).

Gernsbach

Gernsbach

Krippenplätze fehlen Gernsbach (stj) - Weil die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder derzeit nicht erfüllen kann, hat sie mögliche Lösungsansätze überprüft. Einer davon soll zeitnah umgesetzt werden: Der Umbau des städtischen Wohnhauses Jahnstraße 7 (Foto: av).