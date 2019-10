Die Wiederwahl nur knapp verpasst

Berlin

Ärger um Sondersitzung Berlin (red) - Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird in einer Sondersitzung des Bundestags vereidigt. Dazu müssen die Abgeordneten aus dem Urlaub kommen. Zudem: Der Plenarsaal wird renoviert - eine Alternative musste vorbereitet werden (Foto: AFP).

Baden-Baden

Kurt Hochstuhl im BT-Interview Baden-Baden (moe) - Nach 15 Jahren als Präsident des Südbadischen Handballverbands (SHV) stellt sich Kurt Hochstuhl (Foto: moe) nicht mehr zur Wahl. Im BT-Interview blickt der Sandweierer auf seine Amtszeit zurück, spricht über "seinen TVS" und "Handball mit Opa Kurt".

Baden-Baden

Win-win-Situation für alle Beteiligten Baden-Baden (vr) - Die städtische Musikschule hat etwas davon, die Musikvereine - und die Grundschüler sowieso: In der Grundschule Cité (Foto: Rechel) und an der Theodor-Heuss-Grundschule werden Kinder im Rahmen des normalen Unterrichts an Musikinstrumenten ausgebildet.

Gernsbach

Gelungenes Fest zum Stadtjubiläum Gernsbach (vgk) - Trotz teilweise heftigen Regenschauern war das Stadtfest in Gernsbach eine rundum gelungene Sache. In fast jedem Winkel gab es zum 800-Jährigen Kulinarisches, Zauberhaftes oder Spannendes zu entdecken. Auf den Bühnen tobte das pralle Leben (Foto: Gareus-Kugel).