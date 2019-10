Im Höllentempo die Piste runter

Die Freude ist riesig im Hohbaumweg bei Jules Eltern Andreas und Ilona Kuderer sowie in der Klotzbergstraße bei Klaus und Doris Kuderer, den Eltern von Lene und Lars. Rund 600 Kilometer Fahrt nahmen die Familien auf sich, um bei den deutschen Meisterschaften im sächsischen Kleinnaundorf, einem Stadtteil von Freital bei Dresden, dabei zu sein. Die Rennwagen werden beim Speeddown allein durch die Schwerkraft der Erde angetrieben und flitzen lautlos die Piste hinunter. Am Steuer sitzen alle Generationen, von Kindern bis zu Rentnern.

Jule, noch elf Jahre jung, aber schon vielfache Speeddown-Siegerin, und Lars, der am zweiten Renntag seinen 13. Geburtstag feierte, starteten in derselben Klasse "C2, Einsitzer, Speed, 10-13 Jahre". In dieser wird die Geschwindigkeitssumme der beiden besten Durchgänge gewertet. Nach spannenden vier Läufen stand fest: Jule holte sich mit ihrem "Roten Blitz" den deutschen Meistertitel. Ihre sensationelle Bestzeit für die rund 800 Meter lange Strecke betrug 51,640 Sekunden und ihr Durchschnittstempo knapp 56 Kilometer pro Stunde.

Lars meisterte mit seinem "Blue Ghost Rider" die Strecke in 54,223 Sekunden und holte "Silber". Seit 2013 als Speeddown-Fahrer aktiv, hat Lars bereits drei deutsche Meistertitel und drei Vizemeistertitel bei Geschwindigkeitswertungen gesammelt. Die neunjährige Lene beteiligte sich an der Gleichmäßigkeitswertung "G1 - sechs bis zwölf Jahre". Ihr relativ kurzer "Roter Flitzer" lässt nicht so hohe Geschwindigkeiten zu wie die lang gestreckten Renner der Speed-Klassen. In der G-Wertung muss die Fahrlinie so exakt gefunden werden, dass die Zeiten mehrerer Läufe sich so wenig wie möglich unterscheiden.

Die Strecke mitten durch Kleinnaundorf war sehr wellig, besaß als Schikanen eine Passage, die leicht bergauf ging, eine 90-Grad-Kurve und auch einen "echt bissigen" rechtwinkligen Knick kurz vor dem Ziel. Lene hatte ihren Spaß an der kniffligen Streckenführung, die sie vor dem Rennen mit Vater Klaus als Trainer intensiv studierte. Geschätzt 4 000 Zuschauer säumten die Strecke, die Lene so präzise fuhr, dass sich die beiden gewerteten Läufe nur um sagenhafte acht Tausendstel Sekunden unterschieden. Das bescherte Lene ihren dritten deutschen Meistertitel in Folge.

Bärenstark war die Konkurrenz in der Klasse "C4, Einsitzer, Speed, ab 18 Jahre". Mit seinem glänzenden, schwarzen "Gravity Star" startete Andreas Kuderer. Seine Begeisterung für den Schwerkraft-Rennsport hat er sich bewahrt, seit er vor 43 Jahren als Achtjähriger am ersten "Großen Preis von Kappelwindeck" des Radsportvereins Jägerweg teilgenommen hatte. Für ihn lief es nicht so gut wie erhofft, trotz Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Nachdem er 2017 den deutschen Meistertitel und 2018 den Vizemeistertitel errungen hatte, bedeutete der nunmehr siebte Platz eine Enttäuschung, aber: Die Zeiten der sechs Besten seiner Klasse lagen alle innerhalb der Spanne einer einzigen Sekunde. Mit den optimierten Konstruktionen nähern sich die Fahrer heute offensichtlich der Grenze des physikalisch Möglichen.

Die Siegerehrung fand in einem 2 000-Mann-Festzelt innerhalb eines Volksfests statt. Die Jubelgesänge seien weithin hörbar gewesen, und die badischen Fahnen hätten sich in Sachsen sehr gut gemacht, berichtet Andreas Kuderer. Zurück in Kappelwindeck, ließen Freunde und Familien die deutschen Meister kräftig hochleben.

Zum Thema