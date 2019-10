Zahnlücke wird geschlossen

Sinzheim

Sinzheim

Bauarbeiten beginnen bald Sinzheim (cri) - Auf dem St.-Vinzenz-Areal (Foto: cri) in Sinzheim beginnen demnächst die Abrissarbeiten des Wirtschaftsgebäudes zwischen dem ehemaligen Schwesternhaus und dem denkmalgeschützten Gebäude an der Hauptstraße. Hier entstehen vier Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus.

Kassel

Kassel

Rechte Kundgebung nach Lübcke-Mord Kassel (dpa) - Nach dem Mord an Walter Lübcke wird an diesem Samstag ein Aufzug Rechtsextremer erwartet. Die Partei "Die Rechte" will damit gegen eine vermeintliche Instrumentalisierung der Tat protestieren. Ein Bündnis gegen Rechts hat Gegenveranstaltungen angemeldet (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

550 Aktive beim AOK-Firmenlauf Rastatt (sb) - Rund 550 Läuferinnen und Läufer sind beim fünften AOK-Firmenlauf an den Start gegangen. Die Rastatter Stadtverwaltung stellte mit 50 Aktiven die größte Gruppe. Der Schnellste, Alexis Rauch, schaffte die sechs Kilometer lange Strecke in knapp 19 Minuten (Foto: sb).