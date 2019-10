Pfetzer: Höchste Hofladen-Dichte im Landkreis

Bühl

Pilgern im Rekordtempo Bühl (sie) - Gerd Groß hat eine große Reise hinter sich. Am 28. März schloss er seine Haustür in Weitenung ab und ging los. Sein Ziel erreichte er zweieinhalb Monate und 2 600 Kilometer später: Santiago de Compostela. Den Jakobsweg absolvierte er in Rekordgeschwindigkeit (Foto: pr). » Weitersagen (sie) - Gerd Groß hat eine große Reise hinter sich. Am 28. März schloss er seine Haustür in Weitenung ab und ging los. Sein Ziel erreichte er zweieinhalb Monate und 2 600 Kilometer später: Santiago de Compostela. Den Jakobsweg absolvierte er in Rekordgeschwindigkeit (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Grethel-Open-Air an neuer Stätte Bühl (red) - Das Grethel-Open-Air ging erstmals beim Titelsponsor im Bühler Gewerbegebiet über die Bühne. Nach Miller′s Blues Orchestra (Foto: hap) trat die Kölner Band Decoy auf. Langsam, aber sicher kam die aus dem Hägenich bekannte Partystimmung auf und auch das Wetter hielt. » Weitersagen (red) - Das Grethel-Open-Air ging erstmals beim Titelsponsor im Bühler Gewerbegebiet über die Bühne. Nach Miller′s Blues Orchestra (Foto: hap) trat die Kölner Band Decoy auf. Langsam, aber sicher kam die aus dem Hägenich bekannte Partystimmung auf und auch das Wetter hielt. » - Mehr

Gaggenau

Ein Australier aus Michelbach Gaggenau (galu) - Mit seiner Band Simply Bushed gastiert Chris Rieger in der Heimat seines Großvaters. Wer sich schon immer einmal ins australische Outback entführen lassen wollte, erhält nun die Chance: Am Sonntag, 21. Juli, spielt die Band aus Sydney im Irish Pub (Foto: pr). » Weitersagen (galu) - Mit seiner Band Simply Bushed gastiert Chris Rieger in der Heimat seines Großvaters. Wer sich schon immer einmal ins australische Outback entführen lassen wollte, erhält nun die Chance: Am Sonntag, 21. Juli, spielt die Band aus Sydney im Irish Pub (Foto: pr). » - Mehr