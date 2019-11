Heiße Jobs am Herd bei 40 Grad

Bühl (wv) - Kaum zu glauben, aber es geht immer noch heißer: Herrschten 2018 beim Oberbrucher Speckeier-Dorfhock schon 33 Grad, so übertraf am Donnerstag die 23. Ausgabe des vom Förderverein der Oberbrucher Dorfmusikanten veranstalteten Festes mit rund 40 Grad im Schatten deutlich alle seine Vorgänger.

Umso erstaunlicher, dass sich schon vor dem offiziellen Beginn die ersten Gäste einfanden. Die Ortskundigen reservierten sich sichere Schattenplätze auf dem zum Festplatz aufgewerteten Bolzplatz beim Bürgersaal. Als schließlich die Sonne hinterm Horizont versunken war, ließen sich an den voll besetzten Open-Air-Tischen Hunderte Gäste die Speckeier schmecken. Diese brutzelten in der Festküche auf über 30 Gasflammen. Gleich nebenan gingen die Wurstbräter ihrem kaum minder heißen Handwerk nach. Auch die, die die Gäste bedienten, kamen ins Schwitzen. Für den von ihm organisierten Speckeier-Dorfhock setzte der Förderverein insgesamt rund 80 Helferinnen und Helfer ein. Dessen Vorsitzender Ralph Seiler wirbelte selbst auch als Ober über den Platz. Er jonglierte Großtabletts mit den in Soufflenheimer Keramikpfännchen gebackenen Speckeiern zu den Gästen. Das Dorfhock-Team hat in all den Jahren die Abläufe optimiert. Wie am Fließband fädelten sich die Speckeier-Austräger von der einen Seite an die Theke der Küche ein, um - beladen mit den Schmankerln - nach der anderen wieder abzudüsen. Aktive und Freunde aller Generationen bringen sich engagiert ein, auch Hauptvereinsvorsitzender Christian Seiler als Moderator und sein Vorgänger Thomas Seiler als Tellerwäscher. Für den Ohrenschmaus sorgte zunächst der aus dem Saarland angereiste Musikverein "Harmonie" Schiffweiler. Dessen Basstubist Johannes Zimmer hatte die Kontakte geknüpft, als er sich - während eines halbjährigen LuK-Praktikums - bei den Dorfmusikanten als Musiker eingereiht hatte. 2018 tourten die Oberbrucher nach Schiffweiler, nun also der Gegenbesuch: Harmonie-Vorsitzender Hans Hermann Woll überreichte dem Dorfmusikanten-Vorsitzenden Christian Seiler als Gastgeschenk unter anderem einen Notensatz der "Egerländer Spielereien". Seiler seinerseits verstärkte beim Dorfhock-Auftritt als Basstubist die Schiffweilerer. Musikalisch bereitete die von Johannes Schmitt dirigierten Kapelle den Zuhörern viel Freude. Mit Herz und Gefühl blies Saxofonistin Simone Delgado die Soli eines Santana-Medleys. Mit rundem Ton boten Christoph Altmann und Hans Hermann Woll mit Tenor- und Bariton-Horn die "Zwei lustigen Vagabunden" dar. Anna Rossien und Sandra Werkle ließen "Die beiden kleinen Finken" mit ihren Piccolos hell zwitschern. Im "Watermelon Man" jazzte Dirigent Schmitt höchstpersönlich auf der Solotrompete. Weil Schiffweiler einst Bergbaugemeinde war, verstand es sich fast von selbst, dass sich die "Harmonie" mit dem "Steiger-Marsch" verabschiedete. Dirigiert von Siegfried Detschermitsch, spielte der Musikverein Hügelsheim präzise gestimmt, homogen im Klang, nuanciert in der Dynamik und prickelnd in der Agogik auf - ein Hörgenuss. Vorsitzender Martin Siegel moderierte verschmitzt. Die Hügelsheimer schmeichelten mit "The Best of Billy Vaughn" den Ohren. Sie ernteten mit dem Marsch "Kaiserin Sissi" ebenso begeisterten Applaus wie Michael Wessolek mit seinem ausdrucksstarken Flügelhornsolo in "My Dream" und Christian Naber mit der markanten Saxofon-Passage in "Baker Street".

