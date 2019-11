"Wir müssen uns anpassen"

Bühl (jo) - "Heute ist es sehr heiß. Wie jedes Mal, wenn ich in Bühl bin." Aus Rottenburg am Neckar war Lena Riedl gereist, um für ihr Büro einen weiteren Auftrag im Zuge des Projekts "Klimopass" an Land zu ziehen. Der Gemeinderat vergab die Ingenieurleistungen für eine entsprechende Fortschreibung des Landschaftsplans bis ins Jahr 2040 an Riedles Büro "HHP.-Raumentwicklung".



"Der Klimawandel ist Fakt", unterstrich die Fachfrau bei der Sitzung im technisch runtergekühlten Saal des Bürgerhauses Neuer Markt. Beim Projekt "Klimopass" gehe es um die Frage, wie trotz der Negativfolgen "die hohe Lebensqualität in Bühl erhalten werden kann", so Riedl. Antwort: "Wir müssen uns anpassen." Das Thema treibe die Stadtverwaltung schon länger um, die wachsende Bedeutung von urbanem Grün fürs Kleinklima sei "angekommen". Was die Gesellschaft zur Klimaanpassung beitragen kann, dazu wurde eine Broschüre zur Bürgerinformation herausgegeben. Auch der Gemeinderat sei gefordert, Maßnahmen zu treffen und strategische Ziele zu entwickeln - und zwar in der Siedlungspolitik. "Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung", unterstrich Riedl; allerdings dürften keine Grünflächen bebaut werden, "die für das Kleinklima der Stadt wichtig sind." Das heißt, es bedarf einer doppelten (auch grünen) Innenentwicklung. Die Überarbeitung des 1999 und 2006 erstellen Landschaftsplans sei dringend geboten und ohnedies gesetzlich vorgeschrieben. "Dieser Plan begleitet den Flächennutzungsplan aus Umweltsicht", erläuterte Riedle, er diene der Abwägung. "Eine urbane Grünstruktur ist ein erheblicher Faktor für das Wohlempfinden", pflichtete Margret Burget-Behm (CDU) voll inhaltlich bei. Bei der Verzahnung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Interessen sei der Ökologie der Vorzug einzuräumen. "Wir haben in Bühl keinen merklichen Einfluss auf das Weltklima, aber wir haben als Stadt eine Vorbildfunktion", redete auch Karl Ehinger (FW) einer Überarbeitung des Landschaftsplans das Wort und erkundigte sich nach der Dauer des Verfahrens. "Die Finanzierung läuft über drei Jahre", antwortete OB Hubert Schnurr. In diesem Zusammenhang soll auch der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier fortgeschrieben werden, ergänzte der OB und kündigte für November eine erste Sitzung des gemeinsamen Ausschusses an. "Wir müssen die Bauleitplanung auf die klimatischen und ökologischen Erfordernisse ausrichten", bekräftigte Walter Seifermann (GAL). Er forderte außerdem, die Bürger stärker ins Projekt "Klimopass" einzubinden. "Wenn es gelingen soll, müssen alle Bühler mitziehen." Peter Hirn (SPD) schloss sich den Äußerungen Seifermanns inhaltlich an. Lutz Jäckel (FDP) erachtete die Fortschreibung des Landschaftsplans als "sinnvolle Maßnahme" und erinnerte daran, dass inzwischen auch der Flächennutzungsplan in die Jahre gekommen sei. Letztendlich entschied sich das Gremium, das erst vor wenigen Tagen den Klimanotstand artikuliert hat, einstimmig, den Landschaftsplan fortzuschreiben - entsprechend den Zielen der Klimaanpassung aus dem Projekt "Klimopass". Der Planungsauftrag in Höhe von 172 796 Euro ging an das Rottenburger Büro, das bereits die Konzeption erarbeitet hat.

