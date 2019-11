OB: "Vorzeigebauwerk" für Bühl Bühl (cn) - 33 Zimmer, verteilt auf vier Etagen, aufgebaut in einer Rekordzeit von nur siebeneinhalb Tagen - auf der Baustelle des Adoro-Aparthotels im Froschbächle in der Weststadt fand jetzt das Richtfest statt.



Am Henri-Dunant-Platz lässt die Investorenfamilie Baumann, die in Baden-Baden lebt, aber ihre Wurzeln in Bühl hat, den Rohbau in Fertigbauweise entstehen. Die Eröffnung des Boarding-Hauses ist im November vorgesehen. In der Zwetschgenstadt gebe es einen Markt für Unterkünfte von Geschäftsreisenden und Mitarbeiter großer ortsansässiger Unternehmen, erklärt Alexander Baumann, Sprecher des Familienunternehmens. Durch einen elektronischen Zugangscode könnten die Gäste unabhängig zu jeder Tageszeit einchecken, sagte Baumann. Beim Richtfest informierte er die Gäste zudem über einige technische Daten des Gebäudes, das auf einer Betonbodenplatte erstellt, in Holzfertigbauweise errichtet wurde. Die Hotelzimmer sind zwischen 25 und 35 Quadratmeter groß und jeweils mit Kochnischen und Badezimmern ausgestattet. Das in Linx ansässige Unternehmen Weber Haus, das über mehr als 55 Jahre Erfahrungen in der Holzfertigbauweise verfügt, lieferte in den zurückliegenden zwei Wochen die im Werk vorgefertigten Holzbauteile an. Baumann unterstrich beim Baustellenrundgang, dass mit diesem Projekt in Bezug auf die ökologische Verträglichkeit Maßstäbe gesetzt werden. So werde das Gebäude mit einer Gas-Hybrid-Wärmepumpe beheizt. Dank der Holzbauweise werde ein "hervorragender Wärmeschutz" erzielt, womit ein hohes Maß an Energie eingespart werde, führte Gert Manßhardt, Geschäftsführer der Firma Weber, aus. Entsprechend werde klimaschädliches Kohlendioxid eingespart. Oberbürgermeister Hubert Schnurr zeigte sich beeindruckt, wie rasch das Bauprojekt nach dem Spatenstich im Dezember nun fortgeschritten sei. Das Stadtoberhaupt bezeichnete das Projekt als ein "Vorzeigebauwerk, das man gerne in Bühl sehe".

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben