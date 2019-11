Ticket zu Aus- und Weiterbildung

Bühl

TVB-Turnerinnen steigen auf Bühl (red) - Die Kunstturnerinnen des TV Bühl (Foto: pr) sicherten sich den Aufstieg in die Landesliga. Am letzten Wettkampftag der Bezirksliga in Donaueschingen kamen die Bühlerinnen auf Rang zwei. In der Einzelwertung erreichte Victoria Wendenburg zudem den ersten Platz. » Weitersagen (red) - Die Kunstturnerinnen des TV Bühl (Foto: pr) sicherten sich den Aufstieg in die Landesliga. Am letzten Wettkampftag der Bezirksliga in Donaueschingen kamen die Bühlerinnen auf Rang zwei. In der Einzelwertung erreichte Victoria Wendenburg zudem den ersten Platz. » - Mehr

Weinstadt

Gute Platzierungen für RSV-Fahrer Weinstadt (red) - Neun BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal haben am letzten Lauf des BaWü- und Beginners-Cup in Weinstadt teilgenommen. Bei den Beginners der Neun- und Zehnjährigen Jungen belegte Lukas Rabe (Foto: RSV) einen guten sechsten Rang. » Weitersagen (red) - Neun BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal haben am letzten Lauf des BaWü- und Beginners-Cup in Weinstadt teilgenommen. Bei den Beginners der Neun- und Zehnjährigen Jungen belegte Lukas Rabe (Foto: RSV) einen guten sechsten Rang. » - Mehr

Baden-Baden

Conchita Wurst ist Stargast Baden-Baden (red) - Zum Grand-Prix-Ball im August kommt mit Conchita Wurst ein international erfolgreicher Star des Showgeschäfts ins Kurhaus Baden-Baden. Die von dem Österreicher Tom Neuwirth erschaffene Kunstfigur gewann 2014 den Eurovision-Song-Contest (Foto: Morianz). » Weitersagen (red) - Zum Grand-Prix-Ball im August kommt mit Conchita Wurst ein international erfolgreicher Star des Showgeschäfts ins Kurhaus Baden-Baden. Die von dem Österreicher Tom Neuwirth erschaffene Kunstfigur gewann 2014 den Eurovision-Song-Contest (Foto: Morianz). » - Mehr