Plattform für die persönliche Weiterbildung Bühl (red) - Die ehemalige Bühler Frauenakademie (efa) besteht inzwischen seit 20 Jahren und startet im September in ein weiteres Semester. Viele der Frauen sind seit Beginn dabei. "Ein gutes Zeichen", meint Gruppenleiterin Jutta Streese. "Und es macht immer noch sehr viel Spaß", sagt sie.



Streese skizziert die Anfänge wie folgt: In den 90er Jahren rief die Bühler Stadtverwaltung die erste Frauenakademie ins Leben, die auf hohe Resonanz stieß. Ziel war es, für Frauen eine Plattform der Weiterbildung zu schaffen. "Eine tolle Zeit", sagt Streese rückblickend. Als die Akademie 1999 auslief, kristallisierte sich bei den Frauen der Wunsch heraus, die Akademie in eigener Regie fortzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem Bühler Bildungsportal übernahm Streese die Organisation; eine Aufgabe, die sie bis heute federführend und gerne wahrnimmt. Im Kern blieb das Erfolgskonzept der Akademie über die zwei Jahrzehnte hinweg identisch, berichtet sie. Je zwei Semester lang setzt sich die Akademie mit einem be-stimmten Land auseinander, und zwar unter politischen, wirtschaftlichen, literarischen, musikalischen, künstlerischen, religiösen, kulturellen und historischen Gesichtspunkten. Qualifizierte Referenten unterrichten die Fächer, einen persönlichen und lebensnahen Einblick liefern - soweit mög-lich - Menschen, die aus dem betreffenden Land stammen. Den Abschluss bildet häufig eine Reise ins "Studienland". In der Vergangenheit waren dies beispielsweise Petersburg, Paris oder auch die Bühler Partnerstadt Schkeuditz, wo mit Frauen über die Zustände in der damaligen DDR sprachen. "In besonders schöner Erinnerung habe ich persönlich Irland", so Streese. Das Tagesprogramm sei bei solchen Reisen eng getaktet, dennoch bleibe auch Zeit für die Gemeinschaft; generell ein weiterer wichtiger Aspekt der Frauenakademie, wie Streese unterstreicht. "Wir sind eine bunt gemischte Gruppe, der Austausch ist uns wichtig." Über Neuzugänge würde sich die Gruppe natürlich freuen. Voraussetzung sei in erster Linie "Interesse für Neues". Im kommenden Semester steht Österreich im Fokus. "Da bietet sich eine Reise natürlich an. Denkbar wäre, als Ausgangspunkt die Partnerstadt von Weitenung zu nehmen, das österreichische Mattsee." Erst einmal wird freilich die Theorie im Vordergrund stehen, "interessant und vielfältig aufbereitet, versteht sich". Der Start in das neue Semester beginnt am 9. September. Der Unterricht findet jeweils montags von 8.30 bis 12 Uhr im Vereinsheim der Stadt in der Fridolin-Stiegler-Straße 11 statt . Weitere Informationen erteilt das Bühler Bildungsportal unter (0 72 23) 93 53 74, E-Mail: bildungspor-tal@buehl.de.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben