Bei Pop und Polka abgefeiert

Bürgermeister Helmut Pautler ließ es sich am Samstagabend nicht nehmen, der Schwüle dieses Sommertages zum Trotz gemeinsam mit dem Musikvereinsvorsitzenden Björn Friedmann das Bier zum Laufen zu bringen. Eröffnet wurde das 32. "Klosterhoffest" von der Blasmusikformation "Badisch Gold" unter Leitung von Andreas Hacken, die rund 20 Musiker von Offenburg bis Karlsruhe zu einem Blasmusik-Juwel vereint. Vom Musikverein Schwarzach wirken Michael Fuder und Norbert Nonnenmacher mit. Eine Stunde lang erfreute das Ensemble mit Blasmusik vom Feinsten, wobei traditionelle Egerländer mit Marsch und Polka ebenso zu ihrem Repertoire gehörten wie die Musik von James Last oder der Pop-Hit "Proud Mary".

Wenn eine österreichische Kapelle das "Badner Lied" anstimmt, im großen Festzelt kräftig mitgesungen und mitgeklatscht wird, dann ist Zeit für Party. Am Samstagabend war die Polka-Blas-Pop-Rock-Band "Die Rainer" aus der Salzburger Ferienregion Lungau zu Gast, die vier Stunden lang einheizte. Ob Hubert von Goisern oder Tom Jones, ob Egerländer oder Queen, ob Zillertaler oder Blues Brothers, der Spannungsbogen war so groß wie die Musikalität dieser zwölf Musiker. Die Besucher, einige in Dirndl und Krachledernen, stürzten sich in das Stimmungsbad, sangen laut mit und feierten richtig ab.

Am Sonntag gaben sich der Musikverein Sasbach, die Jugendkapelle Schwarzach-Moos-Stollhofen, der Musikverein Gamshurst, der Musikverein Fautenbach und die Oberbrucher Dorfmusikanten ein Stelldichein im Hof der Realschule Rheinmünster.

Besonders erfreut zeigte sich Jürgen Mehrbrei, langjähriger Dirigent der Schwarzacher Kapelle, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Dirigentenjubiläum feiert, als er mit seiner Fautenbacher Kapelle beim "Klosterhoffest" auftrat. Das Kinderschminken, David Mitzel und sein Reanimationstraining "Stayin' alive" sowie ein großes kulinarisches Angebot rundeten den Rahmen am gestrigen Tag ab.

Viel Kraft, Einsatz und Zeit erfordert das "Klosterhoffest" von den Aktiven sowie den über 100 Helferinnen und Helfern, die teilweise von Donnerstagnachmittag bis Dienstagabend für Auf- und Abbau, Bewirtung und Betreuung im Einsatz sind.

Am heutigen Montag klingt das Schwarzacher Fest aus. Höhepunkte ab 15 Uhr sind unter anderem: eine große Verlosung, die Happy Hour ab 17 Uhr sowie die Auftritte der Seebacher Musikanten ab 18 Uhr und des Musikvereins Vimbuch ab 20.30 Uhr.