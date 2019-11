Katja Beuchert

Bühl

Frauenakademie feiert Jubiläum Bühl (red) - Die ehemalige Bühler Frauenakademie (efa) besteht inzwischen seit 20 Jahren und startet im September in ein weiteres Semester. Viele der Frauen sind seit Beginn dabei. "Ein gutes Zeichen", meint Gruppenleiterin Jutta Streese. "Und es macht immer noch sehr viel Spaß" (Foto: Stadt).

Sinzheim

NCW: Junges Vorstandsteam Sinzheim (cn) - Mit einem Anstieg von rund 20 Mitgliedern und einem deutlich verjüngten Vorstandsteam wird in rund dreieinhalb Monaten der Narrenclub Winden (NCW) in die nächste Narrensaison starten (Foto: cn). Künftig ist eine Doppelbesetzung des Vizepräsidentenamtes vorgesehen.

Karlsruhe

Klassenerhalt ist das Ziel Karlsruhe (red) - Mit sechs Neuzugängen (bei fünf Abgängen) startet der Karlsruher SC (Foto: GES) an diesem Sonntag bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden in die Zweit-Ligasaison. Das Ziel ist eher bescheiden: "Wir wollen die Klasse halten", sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther.