Stadt rückt dem Eichenprozessionsspinner zu Leibe

"Es kam zu einer allergischen Reaktion in Form eines intensiven Hautausschlags", erklärt der städtische Pressesprecher Matthias Buschert. Der Betroffene habe eine Arztpraxis aufgesucht und sei krankgeschrieben worden. Dass der Mann länger ausfallen könnte, sei aber nicht zu erwarten.

Auch bestehe für die Bevölkerung kein Grund, einen Spaziergang in der Natur deshalb zu meiden. Solange die Nester unbehelligt bleiben, könnten die Bürger "auch derzeit sämtliche Fuß- und Radwege unbedenklich nutzen", so Buschert.

Der Vorfall habe sich bei Mäharbeiten an der Böschung einer Baumallee zwischen dem Ortsrand von Weitenung und dem Zinken Witstung ereignet. Aufgrund der Sommerhitze wurde bei heruntergelassenen Scheiben gearbeitet, wobei die feinen Härchen mit ihrer schmerzhaften "Giftfracht" über einen Luftzug ins Fahrzeuginnere gelangten.

Die Stadt nahm in Folge den "Tatort" genauer unter die Lupe. Bei dieser Prüfung wurden weitere Bäume festgestellt, in denen sich der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea), ein Schmetterling, eingenistet hat. "Die Nester werden diese Woche von einer Fachfirma abgesaugt", kündigt Buschert an. Die Mitarbeiter werden in Schutzanzügen agieren, um nicht mit den auf der Haut brennenden Härchen in Berührung zu kommen.

Zudem sollen die befallenen Bäume im kommenden Jahr präventiv gespritzt werden, um die Larvenpopulation zu unterbinden. In diesem Jahr sei bei 69 Bäumen auf diese Weise vorgegangen worden, so Buschert weiter: "Diese Prophylaxe erreicht auch die gewünschte Wirkung." Aufgrund der jüngsten Funde sollen die Kontrollen in den kommenden Wochen verstärkt werden.

Die Larven des Nachtfalters sind nicht nur giftig, sie können auch Bäume kahl fressen. In Bühl tritt das Ungeziefer, das sich insbesondere bei hohen Temperaturen stark ausbreitet, seit über einem Jahrzehnt auf. Bei Kontakt mit den feinen Härchen, die sich festhaken und ihr Gift ausschütten, raten Experten, die Haut mit reichlich kaltem Wasser abzuwaschen. Der Ausschlag heile in der Regel von selbst aus; nur in seltenen Fällen könne der Kontakt zu Atembeschwerden und Augenreizungen führen oder gar einen allergischen Schock auslösen.