Bewerbung läuft an

Bühl (gero) - Die Bühler OB-Wahl am 13. Oktober nimmt Fahrt auf. Am heutigen Freitag wird die Stelle ausgeschrieben, ab Samstag können dann die Bewerbungen eingereicht werden. Fristende ist am 16. September. Auch der Vorstellungstermin der Kandidaten steht bereits fest: Er findet am Montag, 7. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt statt. Einziger bekannter Bewerber ist momentan Amtsinhaber Hubert Schnurr. Er wird, wie er vor der Presse berichtete, seine Bewerbung am Samstag im Rathaus-Briefkasten einwerfen. Bei der Bühler CDU ist das Interesse, einen eigenen Kandidaten zu präsentieren, nach den Kommunalwahlen Ende Mai relativ überschaubar. Bei der Bühler Gemeinderatswahl schrumpfte die Partei um acht Prozent und büßte zwei weitere Sitze ein. Im Gegenzug entpuppte sich OB Schnurr bei der Kreistagswahl im Wahlkreis 3 Bühl als absoluter Stimmenkrösus. Damit zogen die Freien Wähler erstmals an der CDU vorbei. Wie die Fraktionssprecherin im Bühler Gemeinderat, Margret Burget-Behm, auf BT-Anfrage mitteilte, werde die Partei keinen eigenen Kandidaten "aufstellen". Begründung: "Ich sehe im Moment nicht, dass wir eine Chance hätten." Auch kann sie sich nicht vorstellen, dass ein ernsthafter Kandidat antritt, der viel Geld in die Hand nimmt, "um danach zu verlieren". Schnurr, so Burget-Behm, genieße in der Bevölkerung großen Zuspruch. Im Sinne der Demokratie wäre natürlich eine Auswahl an Bewerbern wünschenswert.