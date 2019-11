Ein Erlebnis für alle Sinne

Im diesjährigen Wettbewerb "Heimatmuseum hat Zukunft" des Arbeitskreises waren die Bühlertäler die Besten. Sie durften sich im Mai in Maulbronn das Preisgeld in Höhe von 7 500 Euro abholen. Und das Versprechen der Regierungspräsidentin, die Geiserschmiede bald zu besuchen. Von dem Preisgeld gingen die aktiven Helfer inzwischen auf einen zweitägigen Ausflug ins Allgäu. Mit dabei war auch der Vorsitzende des Fördervereins, Bürgermeister Hans-Peter Braun.

"Bühlertal setzt im Zusammenwirken von Ehrenamt, professioneller Leitung und finanzieller Unterstützung der Kommune ein starkes Zeichen", sagte Felder. Dieses Zusammenspiel aus Spezialisten und Ehrenamtlichen sei ideal und ein Vorbild für andere Kommunen. Mit seiner Vielfalt an Themen und pädagogisch attraktiven Angeboten spreche das modern konzipierte Museum Besucher aller Altersgruppen an.

Davon überzeugte sie sich beim Rundgang mit dem Bürgermeister und Museumsleiterin Ina Stirm. Diese versprach ihr ein Erlebnis für alle Sinne - und das begann beim Riechen in einen Kochtopf und an einer Rezeptkarte. Schubladen verschiedener Größen aufziehen und Knöpfe drücken, im Ohrensessel einem Erzähler lauschen - das alles probierte sie gerne aus.

Felder staunte über das älteste Objekt, eine rund 4000 Jahre alte Steinaxt, und über die moderne Errungenschaft eines Bildschirms, der auf Berührung reagiert und viele Möglichkeiten zum Verweilen bietet. Braun forderte sie mit dem Erraten der Bedeutung von Wörtern aus dem Bühlertäler Dialekt heraus. Bei "Zischdi" für Dienstag und "Erdäpfel" für Kartoffeln lernte Felder noch dazu. Auch den Wandel bei Gaststätten und Hotels in Bühlertal zeigte ihr der Bildschirm an. Diese interaktiven Möglichkeiten noch auszubauen ermöglicht das Preisgeld des Wettbewerbs ebenfalls.

Die Besucherin brachte ein Sägegatter-Modell in Bewegung und ließ den Modell-Dampfzug durch das alte Bühlertal rollen. Sie freute sich an der Geschichte der drei Leben eines alten Kinderwagens und entdeckte in einem Unterschrank ein altes Spendenkässchen, das die Bühlertäler "unser Negerle" nennen. Sie nutzen diesen Begriff liebevoll, betonten die älteren Ehrenamtlichen. Felder glaubte ihnen: "Das Wort war damals vielleicht gar nicht rassistisch gemeint." In einem Film aus dem Jahr 1957 über ein Bühlertäler Hornschlittenrennen erkannte die Regierungspräsidentin einen der Fahrer. Den Bühlertäler Engelsfelsen habe sie nie so gesehen, wie ihn eine alte Aufnahme an der Wand des Museums zeige. Der Erdbeeranbau habe einst bis zu einer Million Mark pro Jahr ins Dorf gebracht, daran erinnerte der Bürgermeister.

Nach Eindrücken in der Brennküche und dem Museumsgarten und einem Besuch des Trauzimmers und des Wasserrades der Mühle ging es in das Herzstück des Hauses, die voll funktionsfähige alte Schmiede. Hier wurde Felder von Schmiedemeister Josef Nöltner mit einem geschmiedeten Anhänger beschenkt. Ganz am Ende gab es für den Geschmacksinn noch etwas zu entdecken: frische Linzertorte und ein Glas Sekt, mit dem die Wettbewerbssieger und ihre Besucherin gern anstießen.

Das Museum Geiserschmiede in der Hauptstraße 68 in Bühlertal macht jetzt Sommerpause. Es ist am Sonntag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr wieder geöffnet.