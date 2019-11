Sportler trainieren nach ihrer Watt-Zahl

(red) - Erste Erfahrungen im Leistungsschwimmen gesammelt, die Konkurrenz nass gemacht und etliche Medaillen gewonnen: Die Nachwuchsschwimmer des Rastatter TV haben erfolgreich am neunten Jugendschwimmfest in Eggenstein teilgenommen (Foto: RTV). » - Mehr

(red) - Beim Bühler Hochsprung-Meeting ist Marie-Laurence Jungfleisch (Foto: Seiter) noch drei Mal knapp an der Weltklasse-Höhe von 2,01 Metern gescheitert. Dass sie bei der WM in Doha Ende September eine Medaillenkandidatin ist, hat die 28-Jährige damit trotzdem angedeutet. » - Mehr

Ottersweier