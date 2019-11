Trottenplatz in trockenen Tüchern

Bühl

Winzerfest in Eisental eröffnet Bühl (jure) - Mehr noch als in der Vergangenheit war das diesjährige Winzerfest ein Spiegelbild der Weinbaugemeinde Eisental. Am Wochenende gab es auf dem Trottenplatz nicht nur zahlreiche Affentaler Weine zum Genießen, sondern auch Einblicke in die Weinbaugeschichte (Foto: jure).

Winzerfest mit Krönungsfeier Bühl (jure) - Ganz im Zeichen der Weinbaugeschichte steht das Winzerfest in Eisental am kommenden Wochenende. So führen dWeinwanderungen am Sonntag, 14. Juli, an markante historische Punkte. Einer der Höhepunkte wird die Krönung der neuen Weinkönigin (Foto: jure).

Eisental gestaltet Dorfmitte neu Bühl (agdp) - Die Tage des Trottenplatzes in seiner jetzigen Form (Foto: agdp) sind gezählt. Das neue Gesicht, das die Dorfmitte Eisentals erhalten soll, nimmt planerisch Gestalt an. Der Ortschaftsrat legte sich nach Beratung mit der Stadtplanerin auf eine modifizierte Ausführung fest.