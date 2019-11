Geländespiele und Lager-Olympiade Bühl (cn) - Laut klimpern die Münzen, die Johannes und seine Freunde in eines von vielen Gläsern zu werfen versuchen, während sie schnell um den Tisch herumrennen. Die Gruppe gehört zu den rund 150 Kindern, die dieser Tage im Großzeltlager des Jugendrotkreuzes (JRK) neben dem Sportgelände des Sportclubs Eisental campieren. Am vierten Tag des neuntägigen Ferienzeltlagers steht ein ganztägiges Geländespiel auf dem Programm. Die Mädchen und Jungen haben sehr viel Spaß dabei. An 15 Stationen versuchen die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren Geschicklichkeits- und Quizaufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu lösen. Überall auf den Wiesenpfaden und auf den landwirtschaftlichen Wegen bewegen sich die Teilnehmer in Gruppen von einer Station zur nächsten. Inzwischen haben Johannes und die Zeltlagerfreunde seiner Gruppe das Geschicklichkeitsspiel mit dem Münzwerfen beendet. Die beiden Betreuerinnen Renate und Franziska ziehen Bilanz und zählen die Münzen, die in den Gläsern auf den Tischen gelandet sind. Aus der Ferne nähert sich schon die nächste Gruppe der Station. Daneben fährt auf einem Feld ein Mähdrescher. Aufmerksam verfolgen einige Kinder die Wendemanöver der großen Maschine. Abenteuerlich war nach den Erzählungen einiger Jugendrotkreuzler die erste Nacht im Ferienlager. Ein Gewitter hatte die jungen Camper überrascht. Zur Sicherheit holten die Betreuer die Kinder in das große fest installierte Gemeinschaftszelt. Doch nach zwei Stunden sei der Spuk vorbeigewesen, erzählt Chefkoordinatorin Steffi Haas. Sie leitet das Betreuungsteam von rund 40 Personen. Neben dem Feldparcours ist ein Besuch im Steinbacher Freibad geplant. Als Höhepunkt findet am vorletzten Tag eine Lager-Olympiade statt, bei der die Gewinner einen Pokal mit nach Hause nehmen können. Am Tag des Geländespiels ist auch DRK-Vorstand Felix Brenneisen vor Ort. Er freut sich über die Begeisterung der Kinder sowie über das Engagement der Helfer, die eigens Jahresurlaub für die Betreuung der Jugendlichen nehmen würden. Brenneisen lobte die generalstabsmäßige Organisation: "Das ist eine logistische Meisterleistung", sagt der Vorstand des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern.

