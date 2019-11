Grundversorgung hergestellt

Bühl

Einbruch ins Schwarzwaldbad Bühl (red) - Einbrecher haben sich im Zeitraum von Dienstagabend, 21 Uhr, bis Mittwochmorgen, 10 Uhr, Zutritt zum Kiosk des Schwarzwaldbads verschafft. Die Kassen, auf die sie es wohl abgesehen hatten, waren jedoch leer. Es entstand ein Schaden von 200 Euro (Foto: sie/Archiv).

Baden-Baden

Halbinsel im Naturschutzgebiet Baden-Baden (mme) - Die Bauarbeiten für die Verlegung des Strandbads von Sandweier sind angelaufen (Foto: Merkel). Bei einem Ortstermin wird deutlich: Es entsteht so etwas wie eine Halbinsel mitten in einem Naturschutzgebiet. Damit sind Vor- und Nachteile verbunden.

Bühl

Sanierungsstau in Sportstätten Bühl (jo) - Die glänzenden Jahresabschlüsse 2018 der Stadtwerke GmbH und Sportstätten GmbH sind nur die eine, glänzende Seite der Medaille. Die andere, die schlechte, sind gravierende Sanierungsstaus in der Schwarzwaldhalle und im Schwarzwaldbad (Foto: bema/av).

Gernsbach

Einbrecher mit Geschmack Gernsbach (red) - Ganz schön unverfroren: Einbrecher haben sich in der Nacht auf Freitag nicht nur Zutritt zum Igelbachbad in der Hildastraße verschafft, sondern auch einen Gaumenschmaus zubereitet. Sogar eine Fritteuse wurde dabei benutzt (Foto: Stadt Gernsbach/Archiv).