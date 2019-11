Millionenprojekt an der Lender

Von Roland Spether



Sasbach - Der Lender-Campus erhält ein neues Schmuckstück, das Schulleben der Heimschule Lender eine deutliche Aufwertung und Sportler, Musiker und Theaterspieler ein ganz neues Raumerlebnis. Denn es entsteht eine Mehrzweckhalle mit einem Kostenvolumen im höheren einstelligen Millionenbereich.



Die neue Mehrzweckhalle ist an einer Stelle geplant, die mit zum historischen Areal der über 140 Jahre alten Heimschule Lender gehört, an der 50 Jahre lang das "Lenderbad" für Erfrischung sorgte und danach auch Beachvolleyball gespielt wurde. Zu Ferienbeginn rollten nun die Baufahrzeuge der Acherner Firma Bold an und es begann die bislang größte bauliche Investition der jüngeren Schulgeschichte in ein Projekt, in dem künftig das sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben von Jung- und Altsasbachern einen schönen, modernen und funktionellen Mittelpunkt für das vielfältige Schulleben haben. Der Wunsch nach einer neuen Aula bestand an der Heimschule Lender schon lange, zumal an der alten Aula aus dem Jahre 1955 ziemlich stark der Zahn der Zeit nagte und sie für den täglichen Schulsport und die vielen kulturellen Veranstaltungen mit großen Chören und Orchestern und Hunderten von Besuchern nicht mehr ausreichte. So reifte bei der Schulleitung und der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg als Träger der Heimschule Lender immer mehr der Entschluss, einen Neubau anzugehen, um damit einen wichtigen Baustein für die zünftige Entwicklung dieser kirchlichen Schule mit 1 700 Schülern, Lehrern und Mitarbeitern zu setzen. In Fahrt kam das Projekt durch die Vereinigung der Altsasbacher mit ihren 7 000 Mitgliedern und die Altsasbacher-Stiftung, durch die ein "wirklich großes Projekt" angestoßen wurde und "nicht unerheblich finanziell unterstützt" wird, so der frühere Vorsitzende Bernd Siefermann bei der Vorstellung der Pläne im Jahr 2017. Schön wäre es gewesen, wenn die Mehrzweckhalle 2020 hätte eingeweiht werden können, denn dann feiert die Vereinigung der Altsasbacher ihr 100-jähriges Bestehen, aber das "Hallen-Geschenk" nimmt die Schulgemeinde auch etwas später sicher sehr gerne entgegen. Es sollen möglichst optimale räumliche Voraussetzungen für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für die Halle geschaffen werden. Diese soll auch in technischer Hinsicht durch modernste Ton- und Lichtanlagen ganz neue Perspektiven eröffnen, sodass künftige Konzerte, Musicals und Theaterstücke viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben und künstlerisch noch besser werden. Die alte Aula bleibt bis zur Neueröffnung erhalten, damit der schulische Betrieb auch während der Bauphase wie gewohnt laufen kann. Das Gebäude soll dann erst nach Fertigstellung des Großprojekts abgerissen werden. Die neue Mehrzweckhalle wird in dem Bereich zwischen alter Aula und Verwaltungsgebäude gebaut. Der prägende Charakter der neuen Veranstaltungs- und Sportstätte inmitten des Schulcampus mit viel Natur wird durch ein markant gesetztes, auf allen Seiten auskragendes Dach sichtbar. Im Zentrum der neuen Aula sind ein Mehrzwecksaal und ein Foyer angeordnet, der Zugang über das Foyer liegt gut erreichbar.

