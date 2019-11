Kiebitzen und Knöterich auf der Spur Bühl (red) - Bastian Vogt ist braun gebrannt, hat einen offenen Blick und erzählt so begeistert von seinem Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Bühl, dass man ihn gern gleich mehrere Tage lang im städtischen grünen VW-Bus begleiten würde, mit dem er - längst ganz selbstbewusst und ortskundig - den Waldhägenich durchfährt. Seit September 2018 ist Vogt "Bufdi" im städtischen Umweltressort, und nie, sagt er, habe er die Entscheidung für diese Auszeit bereut.







"Ich stieß zufällig auf die Ausschreibung in den Stadtnachrichten und änderte daraufhin meine Pläne. Eigentlich hatte ich überlegt, nach der Fachhochschulreife ein soziales Jahr im Kindergarten zu absolvieren", wird er in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Sein von jeher großes Interesse an der Natur bewog den Vimbucher, sich doch lieber für das Umweltressort zu bewerben. Mit Erfolg. "Mein Einsatzbereich ist extrem vielfältig", schwärmt er: Zwar zähle im Winter auch Büroarbeit hinzu - die Kartierung von Bäumen zum Beispiel -, ansonsten sei er aber vorrangig "draußen" gewesen, nicht selten mit Ranger Joachim Doll. "Es ist unglaublich, was ich vor allem von ihm gelernt habe", befindet er: Die Tierarten, die hier dauerhaft oder sporadisch vertreten seien, kenne er inzwischen "fast alle", die Pflanzen "ungefähr zu 80 Prozent". Wenn beispielsweise ein Rotkehlchen zwitschert, kann er den Gesang ohne zu zögern zuordnen. "Besonders emotional war der Moment, als wir die Flugschau von Kiebitzen beobachten konnten. Diese Vögel gibt es im Waldhägenich eigentlich nicht mehr, sie waren nur zu Gast." Zu Vogts konkreten Aufgaben zählen unter anderem Kontrollgänge durch den Waldhägenich: Er weist zum Beispiel Hundehalter, die ihr Tier freilaufen lassen, darauf hin, dass dies untersagt ist, vor allem zum Schutz der hier verbreiteten Tierarten wie Hasen, Rehe und Vögel. Auch das Autofahren und Parken ist in dem Gebiet verboten. "Nur für das städtische Personal sowie die Angler, die an den großen Waldhägenichsee gehen, gilt eine Ausnahme." Im Winter brachten Vogt und Ranger Doll an Obstbäumen Röhren als Unterschlupf für Steinkäuze an, derzeit gehen sie häufig auf die Suche nach Jakobskreuzkraut und Knöterich. "Beide Pflanzen können insbesondere für Pferde giftig, wenn nicht gar tödlich sein. Wir ziehen sie umgehend, damit sie sich nicht weiterverbreiten." Während Vogt durch Felder, Wiesen und Wald fährt, sprudelt es nur so aus ihm heraus: Er erzählt je nach Umgebung von ganz bestimmten Blumen und Schmetterlingen, vom Hochwasserschutz, von Schäden durch Wildschweine oder auch von einer Wildkamera, deren Bilder er regelmäßig einsammelt. Auch unzählige Führungen mit Kindergarten- und Schulkindern werden ihm in Erinnerung bleiben, "es macht total Spaß mit den Kleinen". Nur noch drei Wochen, sagt er schließlich mit Bedauern, blieben ihm bei der Stadt Bühl. Im Herbst nimmt er in Karlsruhe das Studium der Wirtschaftsinformatik auf. "Ich möchte mich aber gern weiterhin ehrenamtlich engagieren." Noch sucht die Stadt nach einem Nachfolger für Vogt: Die Stelle ist ab 1. September wieder zu besetzen. Vogt jedenfalls würde die Tätigkeit "jedem empfehlen", wie er betont. Wer sich für die Tätigkeit interessiert, erhält weitere Informationen bei Susanne Panther, (0 72 23) 93 53 26, E-Mail: s.panther.stadt@buehl.de.

