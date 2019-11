Oberbrucher Untergrund für die Pfalz

Zu Wochenanfang begannen im ersten Abschnitt zwischen dem östlichen Fahrbahnteiler (Seestraße 1a) und der Abzweigung "Im Kinzhurst" die Arbeiten. Eine Armada von mehrachsigen Lastwagen ist vorgefahren beziehungsweise in Wartestellung bis zu ihrer Beladung. Unter den Piloten befindet sich auch Heinrich, ein waschechter Saarbrücker. Seit 30 Jahren arbeitet er bei einem Transportlogistiker aus Homburg (Saar), der rund 300 solcher XXL-Trucks im Fuhrpark stehen hat. Auf seinem Auflieger befinden sich inzwischen 27 Tonnen gefräster Asphalt, Kies und Schotter. Der Adressat seiner Fracht liegt alles andere als um die Ecke, sondern in Kaiserslautern. Dort wird eine ehemalige Deponie verfüllt. Eine ganz neue Landschaft werde dort entstehen, unter anderem mit einem Windpark, berichtet er. Und Oberbruch ist bei der raumplanerischen Umsetzung mit Grund und Boden dabei. Der zeitliche Aufwand ist jedoch verdammt hoch. Je nach Verkehrslage dauert eine einfache Tour zwei bis drei Stunden. Dann geht es im Pendelverkehr wieder zurück nach Bühl. Und so weiter.

Die Tonnage-Zahl ist deshalb so hoch, weil der Auftrag des Landes eine 22 Zentimeter tiefe Auskofferung der Fahrbahn vorsieht. Danach werden auf der Südostseite teilweise die Rinnenplatten erneuert. Zum Schluss kommt die Schwarzkolonne und baut drei neue Beläge ein: Tragschicht, Binderschicht und Feindecke. Am Freitag, 16. August, also heute in zwei Wochen, werden die Oberbrucher in der östlichen Seestraße ein gänzlich neues Fahrgefühl haben. Am 19. August wird dann der zweite Bauabschnitt, ebenfalls unter Vollsperrung, bis zum Einmündungsbereich der L76 Richtung Moos (Adamsee) fortgesetzt. Dort werden zudem auch die Abbiegeradien aufgeweitet. Zugleich wird der Radweg erneuert und verbreitert.

Einigermaßen eingespielt hat sich inzwischen die Situation auf den großzügigen Umleitungsstrecken. Sie sind ausgeschildert über Vimbuch, Balzhofen und Moos beziehungsweise Weitenung, Leiberstung, Sinzheim. Um Raser in den Ortsdurchfahrten zu disziplinieren und ihr gefährliches Fehlverhalten zu sanktionieren, hat das Ordnungsamt der Stadt verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Aus gutem Grund: Die Überschreitungen waren "überdurchschnittlich hoch". Die Radarmessungen sollen bis zum Ende des zweiten Bauabschnitts am Freitag, 6. September, aufrechterhalten werden.

Dessen ungeachtet fordern viel Oberbrucher Bürger weitere Maßnahmen, um den Verkehr einzubremsen. Beispielsweise mit digitalen Geschwindigkeitsanzeigen. Vier solcher Geräte besitzt die Stadt und setzt sie mobil ein. Der Nachteil: Nach vier Wochen ist der Akku leer. Deshalb gibt es Überlegungen, diese in der Nähe von Straßenlaternen zu platzieren und das Stromnetz anzuzapfen. Weiterer Vorteil: In den Auswertungsgeräten können auch die Verkehrsmengen erfasst werden.

Der Trend, heißt es bei den Verkehrsexperten im städtischen Ordnungsamt, gehe eindeutig in diese Richtung: "Diese Geräte sensibilisieren die Autofahrer." Die Anschaffung von zwei weiteren Geräten war in diesem Haushaltsjahr fest eingeplant. Nun aber könnte die Haushaltssperre diese Investition (Kosten zwischen 2 500 und 3 000 Euro pro Gerät) blockieren.

Für Abteilungsleiter Andreas Bohnert böte sich nach dem Ende der Fahrbahnerneuerung eine stationäre Geschwindigkeitsanzeige am westlichen Ortseingang von Oberbruch an. In Weitenung gibt es deren zwei, und auch in Neusatz ist in Höhe der Kirche eine solche fest installiert.

Bei vorbildlichem Verhalten lächelt ein Smiley dem Autofahrer digital anerkennungsvoll und dankend zu, bei Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gibt es dagegen einen hängenden (Merkel-)Mundwinkel.