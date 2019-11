Positive Auswirkungen auf die Kasse Bühl (red) - Die Musikvereine Vimbuch und Weitenung haben sich zum jugendfreundlichen Verein zertifizieren lassen. Damit haben zwei weitere Bühler Vereine ein von der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden bereitgestelltes Angebot wahrgenommen.



Sie durchliefen ein Verfahren mit dem Ziel, eine Sensibilisierung der Vereinsmitglieder im Umgang mit Alkohol zu erreichen und eine abgestimmte Vorgehensweise in der Umsetzung des Jugendschutzes bei Veranstaltungen sowie in der täglichen Jugendarbeit zu verankern. Oberbürgermeister Hubert Schnurr würdigte bei der Übergabe im Rathaus das Engagement: "Wir freuen uns, wenn Vereine diesen Weg bewerkstelligen." Das werde von der Stadtverwaltung auch anerkannt, denn ein Kriterium bei den Fördergrundsätzen sei die Jugendarbeit. "Das macht sich in der Kasse bemerkbar." Zuvor hatten sich in Bühl bereits der Musikverein Altschweier, die Neusatzer Trachtenkapelle "Grüne Jäger" sowie der Allda Kappelwindeck und die Bühler Hexen zum jugendfreundlichen Verein zertifizieren lassen. Insgesamt sind im Landkreis 116 Vereine zertifiziert.

