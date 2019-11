Städtebauliche Aufwertung

Bühl

Trottenplatz in trockenen Tüchern Bühl (jo) - Die Umgestaltung des Trottenplatzes in Eisental ist - trotz angespannter Haushaltslage - in trockenen Tüchern. Die GAL beantragte in jüngster Ratssitzung überraschend, das Vorhaben abzublasen, fand dafür aber keine Mehrheit. Baubeginn ist am 19. August (Foto: bema).

Gernsbach

55 neue Betreuungsplätze Gernsbach (stj) - "Wir freuen uns, dass es jetzt endlich los geht", betonte Eva Schiller. Die stellvertretende Leiterin des Kindergartens Fliegenpilz und ihre Schützlinge begrüßten am Montag zahlreiche Gäste zum offiziellen Baubeginn in ihrer Einrichtung mit zwei passenden Liedern (Foto: Juch).

Karlsruhe

Wird Kombilösung zur Mogelpackung? Karlsruhe (sj) - Neun Jahre nach Baubeginn der Kombilösung in Karlsruhe gibt es nicht nur höhere Kosten, sondern auch immer noch kein Konzept für die künftige Linienführung. In Expertenkreisen wird befürchtet, dass die Kombilösung zur Mogelpackung werden könnte (Foto: Jehle).

Sinzheim

Start der Bauarbeiten Sinzheim (cri) - Gestern fand der erste Spatenstich für den Ausbau des Pfarrer-Kiefer-Wegs in Sinzheim statt, der vor der geplanten Errichtung des neuen Seniorenzentrums nördlich der vorhandenen Einrichtung "Im südlichen Niederfeld" notwendig ist (Foto: Hoffmann).